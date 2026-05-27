Successivamente, il capitano ha parlato anche del suo rapporto con Hakan Safi e delle trattative in corso con il Fenerbahce.

La nostra analisi

Come sempre, Maldini si è dimostrato di un'eleganza incomparabile. Nonostante l'appiglio offertogli da Cardinale, il capitano ha mantenuto i toni pacati, a differenza di un proprietario che non ha mai avuto il minimo rispetto nei suoi confronti. Questi sono i valori che dovrebbero rappresentare il Milan. Il battibecco tra i due dovrebbe chiudere definitivamente a un possibile ritorno di Maldini in dirigenza, almeno finche RedBird sarà al comando.