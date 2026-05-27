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Milan, Maldini perde la pazienza e replica a Cardinale: “Io un One Man Show? Gli rispondo così …”

Milan, Gerry Cardinale e Paolo Maldini
Paolo Maldini non ci sta: il capitano risponde così a Gerry Cardinale, che dopo il fallimento del Milan lo aveva definito un "One Man Show"
Redazione PM

Nel recente incontro segreto andato in scena all'hotel milanese 'Four Season' con una cerchia ristretta di giornalisti, Gerry Cardinale ha definito Paolo Maldini un "One Man Show". Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi rossoneri, che hanno subito manifestato il proprio malcontento per le parole espresse dal proprietario del Milan. Prendere una scelta diversa è lecito, ma attaccare senza motivo una bandiera del club, già licenziato senza alcun ritegno nel 2023, non è accettabile da parte di un uomo che dovrebbe rappresentare il Diavolo.

Milan, Maldini risponde a Cardinale

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Imbeccato da alcuni giornalisti, Maldini ha replicato senza troppi giri di parole a Cardinale. Di seguito, un estratto del suo intervento ai margini degli 'Sky Inclusion Days'.

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Successivamente, il capitano ha parlato anche del suo rapporto con Hakan Safi e delle trattative in corso con il Fenerbahce.

"Hakan Safi è un amico, oltre che uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. Vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà"

La nostra analisi

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Come sempre, Maldini si è dimostrato di un'eleganza incomparabile. Nonostante l'appiglio offertogli da Cardinale, il capitano ha mantenuto i toni pacati, a differenza di un proprietario che non ha mai avuto il minimo rispetto nei suoi confronti. Questi sono i valori che dovrebbero rappresentare il Milan. Il battibecco tra i due dovrebbe chiudere definitivamente a un possibile ritorno di Maldini in dirigenza, almeno finche RedBird sarà al comando.

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