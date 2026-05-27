In soli quattro anni, il Milan si ritrova davanti all'ennesima rivoluzione. Sotto la gestione di RedBird, il club rossonero ha subito un grande calo, parlando di risultati. Nel 2022-23 i rossoneri chiusero il campionato con 70 punti, 20 punti di distacco dal Napoli capolista. Nella stagione successiva, il diavolo si piazza al secondo posto con 75 punti, ma sempre a grandissima distanza dalla capolista, in questo caso l'Inter.

Nella stagione 2024-25, il Milan avrà la stagione peggiore di tutti i 4 anni: il diavolo, infatti, chiude all'otto posto, a 20 punti dalla vetta. Nell'attuale stagione, invece, i rossoneri terminano il proprio cammino in Serie A con 70 punti, a -17 dall'Inter e senza Champions League conquistata, per il secondo anno di fila, e con l'ennesima rivoluzione in corso.