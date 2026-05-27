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Milan, parla Rivera: “Se non si da un senso alla palla quando ce l’hai è un brutto segno”

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Gianni Rivera, storica bandiera del Milan, ha voluto commentare il finale di stagione dei rossoneri senza mezzi termini...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianni Rivera, storica bandiera del Milan, ha bocciato senza mezzi termini la stagione dei rossoneri sotto la guida di Allegri. Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l'ex calciatore rossonero ha voluto commentare con tanta amarezza l'annata del Diavolo, culminata con la mancata qualificazione in Champions League.

Milan, Rivera: "Seguo i rossoneri sempre di meno, mi diverto poco"

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"Non me lo aspettavo, ma io devo dire che lo seguo sempre di meno perché mi diverto poco. Da quando ho visto che cominciano ad andare indietro con la palla mi è passata la voglia di vedere le partite. Servirebbe più ambizione con la palla con i piedi, se non si da un senso alla palla quando ce l'hai è un brutto segno".

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I numeri sotto la gestione RedBird

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In soli quattro anni, il Milan si ritrova davanti all'ennesima rivoluzione.  Sotto la gestione di RedBird, il club rossonero ha subito un grande calo, parlando di risultati. Nel 2022-23 i rossoneri chiusero il campionato con 70 punti, 20 punti di distacco dal Napoli capolista. Nella stagione successiva, il diavolo si piazza al secondo posto con 75 punti, ma sempre a grandissima distanza dalla capolista, in questo caso l'Inter.

Nella stagione 2024-25, il Milan avrà la stagione peggiore di tutti i 4 anni: il diavolo, infatti, chiude all'otto posto, a 20 punti dalla vetta. Nell'attuale stagione, invece, i rossoneri terminano il proprio cammino in Serie A con 70 punti, a -17 dall'Inter e senza Champions League conquistata, per il secondo anno di fila, e con l'ennesima rivoluzione in corso.

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