I numeri sotto la gestione RedBird—
In soli quattro anni, il Milan si ritrova davanti all'ennesima rivoluzione. Sotto la gestione di RedBird, il club rossonero ha subito un grande calo, parlando di risultati. Nel 2022-23 i rossoneri chiusero il campionato con 70 punti, 20 punti di distacco dal Napoli capolista. Nella stagione successiva, il diavolo si piazza al secondo posto con 75 punti, ma sempre a grandissima distanza dalla capolista, in questo caso l'Inter.
Nella stagione 2024-25, il Milan avrà la stagione peggiore di tutti i 4 anni: il diavolo, infatti, chiude all'otto posto, a 20 punti dalla vetta. Nell'attuale stagione, invece, i rossoneri terminano il proprio cammino in Serie A con 70 punti, a -17 dall'Inter e senza Champions League conquistata, per il secondo anno di fila, e con l'ennesima rivoluzione in corso.
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