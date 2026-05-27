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Bonanni: “Stupito dal Milan fuori dalla Champions. Allegri? Da un vincente come lui non me lo aspettavo”

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Intervenuto ai microfoni di Maracanà, Massimo Bonanni ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un verdetto negativissimo e molto doloroso per il Milan. I rossoneri, contro il Cagliari in casa, non sono riusciti a pareggiare, mancando così la qualificazione in Champions League. I rossoneri, che avevano la fortuna di avere il destino nelle proprie mani, hanno regalato il pass alla Roma di Gasperini. proprio per questo si parla di fallimento totale. A commentare la stagione dei rossoneri, inoltre, ci ha pensato anche Massimo Bonanni, giornalista sportivo.

Milan, stagione fallimentare: il pensiero di Bonanni

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Intervenuto ai microfoni di Maracana, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio Bonanni, oltre ad aver criticato l'operato di Massimiliano Allegri, ha voluto riservare alcune parole anche agli attaccanti, altro tema molto discusso in Casa Milan:

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"Sono stupito dal Milan fuori dalla Champions. Ho sempre pensato che potesse essere una squadra che era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. Aveva Fullkrug e Gimenez centravanti e invece li ha messi poco e ha provato Leao e altri li. Per me ha grosse responsabilità Allegri, da condividere insieme alla società. Non è mai riuscito a creare un piano B. E da uno capace e vincente come lui non me lo aspettavo".

Parole che dimostrano come il fine di stagione del Milan abbia stupito tutti, nessuno escluso. Con l'esonero di Allegri e della dirigenza rossonera, con Tare, Furlani e Moncada che hanno ufficialmente salutato i colori rossoneri,  ora Cardinale, accompagnato da Ibrahimovic, avrà una missione davvero importante: ricostruire un club ormai 'andato a pezzi'

Negli ultimi giorni si stanno parlando di diversi nomi, sia per la panchina che per la dirigenza: il candidato numero uno per il post Allegri sembrerebbe essere Iraola, allenatore del Bournemouth mentre, in dirigenza, si sta pensando di pescare in Inghilterra, con Ayre e Congerton che potrebbero entrare in società.

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