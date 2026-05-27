"Sono stupito dal Milan fuori dalla Champions. Ho sempre pensato che potesse essere una squadra che era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. Aveva Fullkrug e Gimenez centravanti e invece li ha messi poco e ha provato Leao e altri li. Per me ha grosse responsabilità Allegri, da condividere insieme alla società. Non è mai riuscito a creare un piano B. E da uno capace e vincente come lui non me lo aspettavo".
Parole che dimostrano come il fine di stagione del Milan abbia stupito tutti, nessuno escluso. Con l'esonero di Allegri e della dirigenza rossonera, con Tare, Furlani e Moncada che hanno ufficialmente salutato i colori rossoneri, ora Cardinale, accompagnato da Ibrahimovic, avrà una missione davvero importante: ricostruire un club ormai 'andato a pezzi'
Negli ultimi giorni si stanno parlando di diversi nomi, sia per la panchina che per la dirigenza: il candidato numero uno per il post Allegri sembrerebbe essere Iraola, allenatore del Bournemouth mentre, in dirigenza, si sta pensando di pescare in Inghilterra, con Ayre e Congerton che potrebbero entrare in società.
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