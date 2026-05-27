Un verdetto negativissimo e molto doloroso per il Milan. I rossoneri, contro il Cagliari in casa, non sono riusciti a pareggiare, mancando così la qualificazione in Champions League. I rossoneri, che avevano la fortuna di avere il destino nelle proprie mani, hanno regalato il pass alla Roma di Gasperini. proprio per questo si parla di fallimento totale. A commentare la stagione dei rossoneri, inoltre, ci ha pensato anche Massimo Bonanni, giornalista sportivo.