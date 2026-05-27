Milan, senti Ibrahimovic: "Ecco com'è il calcio in Italia"

Intervistato dai microfoni di Fox News, l'ex calciatore del Milan ha voluto parlare della visione del calcio in Italia, e in Europa, in un dialogo con Tom Brady, leggenda dell'NFL . Nella chiacchierata, lo svedese ha tirato furi alcuni curiosi collegamenti che possono essere attribuiti alla sfida contro il Cagliari, che ha sancito la non partecipazione in Champions League da parte del Milan: