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Milan, Ibrahimovic: “In Italia il club è più importante della famiglia, è una religione”

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Intervistato dai microfoni di Fox News, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha voluto parlare del calcio in Italia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, si appresta a commentare per un lungo mese gli impegni del Mondiale 2026. L'ex calciatore del Milan, infatti, sarà uno dei volti di Fox Sports per commentare la competizione negli USA, che prenderà il via a partire dall'11 giugno.

Milan, senti Ibrahimovic: "Ecco com'è il calcio in Italia"

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Intervistato dai microfoni di Fox News, l'ex calciatore del Milan ha voluto parlare della visione del calcio in Italia, e in Europa, in un dialogo con Tom Brady, leggenda dell'NFL . Nella chiacchierata, lo svedese ha tirato furi alcuni curiosi collegamenti che possono essere attribuiti alla sfida contro il Cagliari, che ha sancito la non partecipazione in Champions League da parte del Milan:

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"In Europa la pressione è altissima. In Italia, dove ho trascorso moltissimo tempo, il calcio non è solo essere tifosi, è una vera e propria religione. Se giochi per la loro squadra, qualunque essa sia, il club è più importante della loro stessa famiglia. Questo succede perché le persone nascono già milaniste, juventine o interiste. Tu stai giocando in una squadra che appartiene a loro. Quando tutto va bene, tutti cantano e le cose sono ok; quando le cose vanno male, allora devi essere forte mentalmente e come una persona. Ci sono situazioni in cui arrivi all’allenamento con la tua macchina e ci sono diecimila persone che ti colpiscono la macchina"

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