Allora, probabilmente avevo troppe speranze nel vedere quelle partite come lavoro rinnovato. E allora sinceramente quelle speranze hanno offuscato la mia idea di crescita. Non era crescita, era casualità. La casualità si è manifestata tale, con una piccola differenza: qualche anno fa la casualità passava. Casualità rivelata alla Juve e in questa ultima speranza da verificare con un calcio che ha preso il largo - il calcio di proposta, di sviluppo di idee, di collettivo - ha proprio messo a nudo quella casualità, quella indaguatezza".