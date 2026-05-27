Il campo ha deciso, per il Milan il verdetto è stato più che amaro: niente Champions League. Il crollo contro il Cagliari, infatti, ha negato l'Europa che conta al diavolo, spingendo la proprietà ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Oltre all'addio di tare, Moncada e Furlani, a salutare è stato anche l'allenatore Massimiliano Allegri. A parlare di questo tema ci ha pensato il giornalista Alberto Cerruti.