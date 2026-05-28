"Poi torniamo alla A di Allegri perché sarà la giornata appunto della scelta definitiva, almeno dovrebbe essere oggi quella tra Italiano e Allegri. Italiano ha avuto il confronto, il contatto attraverso i suoi agenti in questo incontro misterioso di Roma, Allegri ha continuato i contatti nella giornata di ieri per sistemare un po' l'accordo biennale sacrificando anche qualcosa a livello economico. Di solito Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con Napoli l'accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 a stagione, quindi 10 totali. Adesso sul tavolo di Chiavelli e De Laurentiis portati da Manna ci sono tutti e due i dossier con tutti e due gli accordi economici e quindi sarà poi presidente a dover fare la scelta se affidarsi ad Allegri o affidarsi a Vincenzo Italiano"