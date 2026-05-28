PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, quinto posto ed Europa League assicurata: ma quanto sarà l’incasso totale?

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quinto posto ed Europa League assicurata: ma quanto sarà l’incasso totale?

Milan, quinto posto ed Europa League assicurata: ma quanto sarà l’incasso totale? - immagine 1
Con la mancata qualificazione in Champions League, i ricavi provenienti dlal'Europa League saranno decisamente più bassi: le cifre
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il verdetto andato in scena una settimana fa circa a San Siro è stato il più amaro di tutti. La sconfitta in casa contro il Cagliari ha certificato il fallimento totale della stagione: il Milan, infatti, manca la qualificazione in Champions League e, il prossimo anno, sarà costretto a calcare i campi dell'Europa League di giovedì sera.

Milan, il danno economico dell'Europa League

—  

Un quinto posto che ha fatto scattare un vero tsunami in casa rossonera. Il giorno dopo del match contro i rossoblù, Cardinale ha esonerato in blocco le figure più importanti della dirigenza, ma non solo: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada.

LEGGI ANCHE

Oltre al danno sportivo, il piazzamento fuori dalle prime 4 posizioni comporta un danno economico dovuto ai ricavi commerciali e a tutti i diritti tv. Secondo alcune stime, fermandosi solamente al 5 posto i rossoneri incasseranno 8,1 milioni di euro. Un passo indietro rispetto ai 9,5 della Champions League.

Facendo un'ipotetica classifica, ecco le posizioni delle varie big in base ai ricavi dovuti dalla posizione in campionato:

  • Inter: 15,7

  • Napoli: 13,2

  • Roma: 11,3

  • Como: 9,4

  • Milan: 8,1

    • L'effetto domino sul mercato

    —  

    Il fallimento sul campo rischia di scatenare un pericolosissimo effetto domino sulla rosa rossonera. Senza la vetrina tra le grandi d'Europa e senza i ricavi della Champions League, trattenere i big a Milanello sarà molto difficile, se non impossibile.

    Il primo grande punto di domanda riguarda proprio Luka Modric: il rinnovo, che sembrava ormai vicino, si farà? Oppure senza Europa il centrocampista croato andrà via? Sale la 'preoccupazione' anche per Rafael Leao, che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. C'è poi anche il caso legato a Mike Maignan: il portiere francese, fresco di rinnovo col Milan, potrebbe lasciare i colori rossoneri per trasferirsi alla corte del Chelsea.

    Leggi anche
    Di Marzio: “Situazione ancora in divenire con Iraola. Ha preso tempo, ecco perchè”
    Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: “Dialoghi interrotti da Iraola” Ecco il...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA