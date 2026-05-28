Oltre al danno sportivo, il piazzamento fuori dalle prime 4 posizioni comporta un danno economico dovuto ai ricavi commerciali e a tutti i diritti tv. Secondo alcune stime, fermandosi solamente al 5 posto i rossoneri incasseranno 8,1 milioni di euro. Un passo indietro rispetto ai 9,5 della Champions League.
Facendo un'ipotetica classifica, ecco le posizioni delle varie big in base ai ricavi dovuti dalla posizione in campionato:
L'effetto domino sul mercato—
Il fallimento sul campo rischia di scatenare un pericolosissimo effetto domino sulla rosa rossonera. Senza la vetrina tra le grandi d'Europa e senza i ricavi della Champions League, trattenere i big a Milanello sarà molto difficile, se non impossibile.
Il primo grande punto di domanda riguarda proprio Luka Modric: il rinnovo, che sembrava ormai vicino, si farà? Oppure senza Europa il centrocampista croato andrà via? Sale la 'preoccupazione' anche per Rafael Leao, che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. C'è poi anche il caso legato a Mike Maignan: il portiere francese, fresco di rinnovo col Milan, potrebbe lasciare i colori rossoneri per trasferirsi alla corte del Chelsea.
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