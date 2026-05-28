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Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: “Dialoghi interrotti da Iraola” Ecco il motivo

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Arriva una calorosa frenata dall'Inghilterra: secondo SkySports UK, Iraola non dovrebbe approdare al Milan: ecco le motivazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La corsa alla panchina del Milan perde un altro possibile protagonista e si trasforma in un enigma ancora più complicato. Dal''Inghilterra, infatti, arrivano degli importanti aggiornamenti sulla questione legata al futuro di Andoni Iraola.

Milan, Iraola si allontana? La situazione

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Secondo quanto riferito da SkySports UK, la trattativa tra il tecnico spagnolo e il club di via Aldo Rossi si è interrotta. Il tecnico, in uscita dal Bournemouth, dove verrà sostituito da Marco Rose, ha espresso die grandi dubbi sul suo trasferimento a Milano. A far frenare l'allenatore è stato il caos istituzionale che ha colpito il Milan, mossa voluta da Gerry Cardinale.

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Iraola, infatti, non vuole fare un salto nel buio: il Milan, ad oggi, non ha nessuna figura sportiva importante e, agli occhi degli altri, assomiglia ad un vero e proprio cantiere aperto da poco. In casa rossonera, infatti, mancano:

  • Amministratore delegato

  • Direttore sportivo

  • Direttore tecnico

    • Senza dirigenti, Iraola ha preferito tirare su altre opzioni, lasciando in disparte i rossoneri.

    Niente Palace...

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    Nelle ultime ore, però, il nome di Iraola è stato accostato frequentemente al Crystal Palace per prendere il posto di Oliver Glasner. Tuttavia, la storia sembra diversa: il Palace lo ha cercato, ma la speranza dell'allenatore è quella di ricevere una chiamata da una grandissima squadra europea. Il tecnico, infatti, spera molto in queste due squadra:

  • Liverpool: I Reds volevano cambiare allenatore ma, ad oggi, sembrano orientai a confermare Anre Slot,s spegnendo qualsiasi rumors sulla loro panchina

  • Bayer Leverkusen: I campioni di Germania, accostati a Iraola, hanno deciso poi di virare su Filipe Luis, anche se la trattativa non è ancora chiusa.

    • Il commento

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    Lo scetticismo di Iraola è più che comprensibile: in una situazione così complessa e senza figure chiave, è difficile approdarci. In più ad incidere c'è anche il fattore Champions: per il tecnico entrante, costruire una squadra a sua immagine e somiglianza è più che importante e, senza garanzie di libertà sul mercato (e senza budget), è difficile.

    Una cosa, però, è certa: Cardinale ed Ibrahimovic devono fare in fretta. Prima di scegliere l'allenatore, serve assolutamente rimettere in piedi la società e la dirigenza: il tempo stringe e nessuno in Europa aspetta il Diavolo.

     

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