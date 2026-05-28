Ragnick ha voluto esporre le sue condizioni per lasciare la Nazionale subito dopo il Mondiale per poi, eventualmente, abbracciare quello che sarà il progetto del Milan come nuovo capo dell'area tecnica del club.
Ragnick vuole scegliere il nuovo allenatore, ma non solo. Vorrebbe portare in rossonero tutto il suo staff, con un focus sull'organizzazione di quella che sarà l'area scouting. Inoltre, il tedesco vorrebbe pensare anche al settore giovanile, scoprendo nuovi talenti da portare poi in prima squadra.
Un impatto rivoluzionario che andrebbe a toccare più corde del club. Il trio formato da Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, infatti, sta facendo le proprie considerazioni.
L'interesse del tedesco—
In attesa di conoscere quella che sarà poi la scelta del Milan, nella giornata di ieri Ragnick, molto interessato al progetto rossonero, ha voluto rispondere ad una domanda sull'interesse del Diavolo: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L’unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca".
Parole che, ovviamente, non confermano le voci, ma non le smentiscono neanche. Il suo contratto con la Nazionale scade a fine mondiale e la tentazione di arrivare in un club grande come il Milan è tanto alta.
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