Dopo gli esoneri di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan si prepara a ripartire in vista della prossima stagione sportiva. Prima, però, occorre sistemare il quadro dirigenziale, che al momento vede vacanti le figure del direttore sportivo, dell'amministratore delegato, del direttore tecnico e dell'allenatore. La rivoluzione sarà guidata da Zlatan Ibrahimovic, fidato braccio destro del proprietario Gerry Cardinale e Senior Advisor di RedBird.

Milan, Xavi e Glasner nomi caldi per la panchina

Se Andoni Iraola sembra ormai vicino al Crystal Palace, ci sono altri allenatori, come Xavi e Oliver Glasner, che stanno scalando le posizioni nelle gerarchie di Ibra e Calvelli. Il nostro Stefano Bressi parla di tutto questo e di tanto altro nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto: un appuntamento giornaliero che vi terrà compagnia per tutto il calciomercato e anche dopo.