Un vero e proprio anno zero. La mancata qualificazione in Champions League ha fatto saltare il banco a Casa Milan, spingendo Gerry Cardinale, patron rossonero a un vero e proprio intervento drastico: ha azzerato tutta la dirigenza in un colo solo, esonerando Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada.