Il colpo di scena—
Per il ruolo di amministratore delegato sono circolati profili che portano i nomi di Carnevali e Fenucci, nelle ultime ore, però, c'è una nuova pista, molto calda: Massimo Ferrari. Il manager, infatti, si è appena dimesso dal ruolo di Direttore Generale di Webuild, gigante delle opere e vecchia conoscenza del mondo Milan. Nel 2024, infatti, Ferrari aveva proposto il piano per ristrutturare San Siro.
Per Ferrari, infatti, si tratterebbe di un ritorno, avendo già fatto parte del CdA rossonero dal 2020 al 2022, anni che hanno portato alla vittoria del 19esimo scudetto. Ora, a distanza di pochi anni, la storia potrebbe ripetersi.
"non c'è ancora nessun accordo, ma il mio profilo può fare la differenza nella gestione di un gruppo che non è solo un team di calcio, ma è di fatto un'azienda complessa dal punto di vista economico tra sponsor, ingaggi e diritti tv".
Chi è Ferrari?—
Il suo profilo corrisponde all'identikit del manager moderno cercato proprio da RedBird. Romano di nascita, il classe '61 vanta di un curriculum davvero importante:
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