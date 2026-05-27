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Caressa duro: “Il Milan ha fallito. Colpe? 50% di Allegri e 50% della società”, poi spiega perché

Fabio Caressa
Fabio Caressa senza giri di parole sulla stagione del Milan: il bilancio dell'annata, gli errori di Massimiliano Allegri e quelli della società
Redazione PM

La sconfitta di San Siro contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo Milan. I rossoneri hanno chiuso al quinto posto, portando il proprietario Gerry Cardinale a prendere una scelta definitiva. Attraverso un comunicato ufficiale, il patron ha esonerato l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Milan, il commento di Caressa

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In merito alla stagione fallimentare del Milan, si è espresso anche il noto telecronista e conduttore di 'Sky Sport'Fabio Caressa. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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Il bilancio stagionale: "Quello del Milan è a tutti gli effetti un fallimento. Se non si vuole usare questo termine, si può parlare di una grande delusione o di una pesante sconfitta, ma la sostanza non cambia. Quanto accaduto in casa rossonera è impensabile. La squadra ha letteralmente buttato via in sole dieci giornate tutto quello che di buono aveva costruito nella prima parte del campionato".

Le colpe di Allegri: "I motivi di questo crollo sono ben precisi. Il primo riguarda l'incapacità della squadra di evolversi, e questa è una responsabilità diretta di Massimiliano Allegri. Il gruppo non è mai cresciuto sotto il profilo del livello di gioco e delle prestazioni in campo".

Gli errori della società: "La mancata crescita dipende però anche da una rosa costruita male. In estate sono stati inseriti elementi espressamente richiesti da Allegri, come Adrien Rabiot e Luka Modric. Altri calciatori, invece, sono arrivati seguendo logiche totalmente diverse. Il riferimento va soprattutto ai tanti attaccanti inutili acquistati dal Milan in questi anni. Di conseguenza, le colpe dell'allenatore e gli errori di programmazione della società hanno esattamente lo stesso peso".

La nostra analisi sul disastro del Milan

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Il pensiero di Caressa corrisponde perfettamente a quello di Gerry Cardinale, che, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, ha licenziato con effetto immediato sia Allegri che la dirigenza. Ora non serve più identificare un colpevole: occorre trovare una soluzione. Il Milan sta già preparando le prossime mosse, con Ibrahimovic che si sta muovendo in prima persona per trovare il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore.

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