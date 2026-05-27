Massimo Calvelli avrà un ruolo centrale nel Milan che verrà: gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto

In questi giorni di grande cambiamento in casa Milan, c'è un uomo che sta lavorando dietro le quinte per rilanciare il progetto tecnico del club. Stiamo parlando di Massimo Calvelli che, come anticipato dalla nostra redazione, sarà l'incaricato a scegliere il nuovo amministratore delegato. Già presente nel CdA del Diavolo dal novembre 2025.