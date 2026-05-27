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Calvelli pronto a prendersi il Milan: il piano segreto del braccio destro di Cardinale

Massimiliano Calvelli, CEO International RedBird
Massimo Calvelli avrà un ruolo centrale nel Milan che verrà: gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto
Redazione PM

In questi giorni di grande cambiamento in casa Milan, c'è un uomo che sta lavorando dietro le quinte per rilanciare il progetto tecnico del club. Stiamo parlando di Massimo Calvelli che, come anticipato dalla nostra redazione, sarà l'incaricato a scegliere il nuovo amministratore delegato. Già presente nel CdA del Diavolo dal novembre 2025.

Milan, Moretto sui nuovi poteri di Calvelli

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A confermare le nostre indiscrezioni è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha parlato del ruolo di Calvelli nel Milan che verrà nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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"In questi giorni frenetici in Casa Milan, alla ricerca del nuovo ad, del nuovo DS e del nuovo allenatore, c'è una figura già presente nell'organigramma rossonero che prenderà ancora più forza. Si tratta di Massimo Calvelli, braccio destro di Gerry Cardinale. Il Milan sta provando a riorganizzarsi, ma dal punto di vista dei poteri interni Calvelli fa un passo in avanti. Nei prossimi giorni, avrà ancora più potere al fianco di Zlatan Ibrahimovic".

Ma chi è Calvelli?

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Forte della sua esperienza quinquennale come CEO dell'ATP (Association of Tennis Professionals) tra il 2020 e il 2025, Calvelli metterà a disposizione il suo background commerciale e di marketing globale. Non ricoprirà la carica di AD del Milan, ma agirà come consulente strategico per validare l'identikit del candidato ideale. Oltre a far parte del CdA del club, dal luglio del 2025 è anche il CEO International di RedBird Capital Partners, segnale inequivocabile della fiducia che Cardinale ripone in lui.

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