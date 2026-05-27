"In questi giorni frenetici in Casa Milan, alla ricerca del nuovo ad, del nuovo DS e del nuovo allenatore, c'è una figura già presente nell'organigramma rossonero che prenderà ancora più forza. Si tratta di Massimo Calvelli, braccio destro di Gerry Cardinale. Il Milan sta provando a riorganizzarsi, ma dal punto di vista dei poteri interni Calvelli fa un passo in avanti. Nei prossimi giorni, avrà ancora più potere al fianco di Zlatan Ibrahimovic".
Ma chi è Calvelli?—
Forte della sua esperienza quinquennale come CEO dell'ATP (Association of Tennis Professionals) tra il 2020 e il 2025, Calvelli metterà a disposizione il suo background commerciale e di marketing globale. Non ricoprirà la carica di AD del Milan, ma agirà come consulente strategico per validare l'identikit del candidato ideale. Oltre a far parte del CdA del club, dal luglio del 2025 è anche il CEO International di RedBird Capital Partners, segnale inequivocabile della fiducia che Cardinale ripone in lui.
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