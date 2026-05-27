Dopo i licenziamenti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan è chiamato a ricomporre l'organico tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione sportiva. Il nome in cima alla lista per la panchina resta quello di Andoni Iraola, ma le recenti indiscrezioni potrebbero stravolgere i piani di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Nel frattempo, Ralf Ragnick, principale candidato al ruolo di direttore tecnico, si è espresso sulle voci che lo accostano al club rossonero, fornendo alcuni indizi importanti.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tutti dicono no: Iraola non convinto. Parole chiare di Ragnick. Folle idea Kirovski
ULTIME MILAN NEWS
Milan, tutti dicono no: Iraola non convinto. Parole chiare di Ragnick. Folle idea Kirovski
La posizione di Iraola, l'annuncio di Ragnick e il nuovo ruolo di Kirovski: Stefano Bressi analizza i temi più caldi in casa Milan
Milan, Iraola non è convinto. Le parole di Ragnick e il piano di Kirovski—
Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro, è a un passo dal rinnovo di contratto fino al 2028. Ma non finisce qui: i suoi poteri nel nuovo corso rossonero potrebbero essere diversi rispetto al passato. Parliamo di tutto questo e non solo nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, dove il nostro Stefano Bressi ha fatto il punto sui temi più caldi che riguardano il mondo Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA