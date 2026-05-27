Milan, Iraola non è convinto. Le parole di Ragnick e il piano di Kirovski

Dopo i licenziamenti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan è chiamato a ricomporre l'organico tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione sportiva. Il nome in cima alla lista per la panchina resta quello di Andoni Iraola, ma le recenti indiscrezioni potrebbero stravolgere i piani di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Nel frattempo, Ralf Ragnick, principale candidato al ruolo di direttore tecnico, si è espresso sulle voci che lo accostano al club rossonero, fornendo alcuni indizi importanti.