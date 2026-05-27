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Allegri riparte dal Napoli? Di Marzio: “Nuovi contatti tra le parti”, ecco cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri, Napoli
Massimiliano Allegri è già pronto a rimettersi in gioco: le ultime da Gianluca Di Marzio sull'interesse del Napoli
Redazione PM

Sono passati soltanto due giorni da quando Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan, ma il tecnico toscano sarebbe già pronto a tornare in pista. La comunicazione del suo esonero è arrivata lunedì 25 maggio intorno alle 18:15, insieme a quelli di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Una decisione presa da Gerry Cardinale in persona, che non ha gradito il tracollo del girone di ritorno e la mancata qualificazione in Champions.

Il retroscena di mercato: i dettagli dell'accordo con il Napoli

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Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza del Napoli avrebbe avuto nuovi contatti con Allegri. Tra le parti è già stata raggiunta una bozza d'intesa basata su un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028. Il presidente Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando senza sosta per consegnare la squadra al successore di Antonio Conte, fresco d'addio dopo due anni sulla panchina partenopea.

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Il profilo dell'ex tecnico del Milan non è l'unico valutato dal Napoli.: resta forte anche la candidatura di Vincenzo Italiano. L'attuale allenatore del Bologna incontrerà la società rossoblù giovedì 28 maggio per discutere il proprio futuro, considerando il contratto che lo lega agli emiliani fino al 30 giugno 2027.

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