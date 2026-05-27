Sono passati soltanto due giorni da quando Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan, ma il tecnico toscano sarebbe già pronto a tornare in pista. La comunicazione del suo esonero è arrivata lunedì 25 maggio intorno alle 18:15, insieme a quelli di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Una decisione presa da Gerry Cardinale in persona, che non ha gradito il tracollo del girone di ritorno e la mancata qualificazione in Champions.