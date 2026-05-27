Massimiliano Allegri è già pronto a rimettersi in gioco: le ultime da Gianluca Di Marzio sull'interesse del Napoli
Sono passati soltanto due giorni da quando Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan, ma il tecnico toscano sarebbe già pronto a tornare in pista. La comunicazione del suo esonero è arrivata lunedì 25 maggio intorno alle 18:15, insieme a quelli di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Una decisione presa da Gerry Cardinale in persona, che non ha gradito il tracollo del girone di ritorno e la mancata qualificazione in Champions.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza del Napoli avrebbe avuto nuovi contatti con Allegri. Tra le parti è già stata raggiunta una bozza d'intesa basata su un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028. Il presidente Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando senza sosta per consegnare la squadra al successore di Antonio Conte, fresco d'addio dopo due anni sulla panchina partenopea.