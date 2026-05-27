Milan, Letizia attacca Cardinale e Ibrahimovic — A dare voce ai tifosi ci ha pensato Francesco Letizia durante la diretta di 'Sportitalia'. Il giornalista ha criticato duramente la proprietà, sottolineando come il loro obiettivo non sia mai stato quello di vincere gli scudetti. Di seguito, un estratto delle sue parole

Sulla scarsa ambizione: "Ibrahimovic e Cardinale non vogliono vincere. Non hanno la minima intenzione di puntare allo scudetto. Dobbiamo dirlo con chiarezza, visto che loro non vengono davanti alle telecamere. Non so neanche se il Milan partirà per il quarto posto. Oggi fanno la gara a rifarsi la verginità, dicendo che sarà il primo anno del Milan di Cardinale, invece è il quinto".

Sul gioco delle responsabilità: "Il primo anno ha dato la colpa a Maldini, il secondo a Furlani, il terzo a Ibrahimovic e così via. Se ne useranno con la scusa del progetto e del vincere a lungo termine, ma a lungo termine non c'è niente. E quando vincerà uno scudetto il Milan? Tra 5 anni? Davvero i tifosi devono sopportare Cardinale ancora per tutto questo tempo? Non è accettabile per una squadra che ha vinto 7 Coppe dei Campioni ed è la seconda più titolata al mondo".