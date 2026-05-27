La tanto attesa rivoluzione è arrivata. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha esonerato con effetto immediato l'Head Coach Massimiliano Allegri , l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada . Un decisione forte, necessaria, ma che adesso lascia un vuoto di potere all'interno del Milan che deve essere colmato al più presto.

Ibrahimovic pensa a Ragnick

Tra i nomi individuati da Cardinale per ricoprire i ruoli vacanti nell'organigramma del Milan c'è anche quello di Ralf Ragnick. Nella sua carriera ha ricoperto sia il ruolo da dirigente che quello da allenatore e attualmente è il CT dell'Austria, che guiderà alla prossima Coppa del Mondo in programma nelle Americhe dall'11 giugno.