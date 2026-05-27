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Ragnick vuota il sacco: “Al Milan è successo qualcosa di straordinario. Futuro? Una cosa ve la posso dire …”

Ralf Ragnick, CT Austria
Dopo la missione di Ibrahimovic a Vienna, Ralf Ragnick rompe il silenzio: le sue parole su un possibile futuro al Milan
Redazione PM

La tanto attesa rivoluzione è arrivata. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha esonerato con effetto immediato l'Head Coach Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Un decisione forte, necessaria, ma che adesso lascia un vuoto di potere all'interno del Milan che deve essere colmato al più presto.

Ibrahimovic pensa a Ragnick

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Tra i nomi individuati da Cardinale per ricoprire i ruoli vacanti nell'organigramma del Milan c'è anche quello di Ralf Ragnick. Nella sua carriera ha ricoperto sia il ruolo da dirigente che quello da allenatore e attualmente è il CT dell'Austria, che guiderà alla prossima Coppa del Mondo in programma nelle Americhe dall'11 giugno.

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Secondo le ultime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic sarebbe volato direttamente in Austria proprio per incontrarlo. Inizialmente si pensava a un possibile ruolo da allenatore, ma le verifiche effettuate dalla nostra redazione hanno confermato che la sua candidatura è esclusivamente per il ruolo di direttore tecnico, precedentemente ricoperto da Geoffrey Moncada.

Milan, Ragnick rome il silenzio

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Come riportato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin su X, Ralf Ragnick si è espresso sul presunto interesse del Milan. L'attuale CT dell'Austria ne ha parlato ai margini di un'evento organizzato dalla sua Fondazione. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni

"Tutti si sono accorti che nel weekend è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me su questioni contrattuali è la federazione austriaca".

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