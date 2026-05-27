Secondo le ultime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic sarebbe volato direttamente in Austria proprio per incontrarlo. Inizialmente si pensava a un possibile ruolo da allenatore, ma le verifiche effettuate dalla nostra redazione hanno confermato che la sua candidatura è esclusivamente per il ruolo di direttore tecnico, precedentemente ricoperto da Geoffrey Moncada.
Milan, Ragnick rome il silenzio—
Come riportato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin su X, Ralf Ragnick si è espresso sul presunto interesse del Milan. L'attuale CT dell'Austria ne ha parlato ai margini di un'evento organizzato dalla sua Fondazione. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni
"Tutti si sono accorti che nel weekend è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me su questioni contrattuali è la federazione austriaca".
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