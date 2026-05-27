C'è un filo rosso, sottile e logorante, che unisce la storia recente del Milan: un’ostinata, quasi scientifica, ricerca della via più tortuosa. Una sorta di masochismo programmatico che porta la dirigenza a scartare sistematicamente chi ha già dimostrato, chi ha un curriculum pesante, chi porta in dote vittorie e certezze. Da Carnevali a Conte, passando per i vari Galliani, Sarri o Inzaghi: i profili giusti, sia in panchina che dietro la scrivania, ci sono sempre stati. Ma il Milan ha preferito altro. Ha preferito le scommesse. E le scommesse, nel calcio di altissimo livello, non pagano quasi mai. Non ha pagato con Fonseca, e rischia di non pagare nemmeno oggi. So cosa state pensando: come fai a giudicare una cosa che ancora non è successa? Bene, vi stiamo raccontando la cronaca minuto per minuto e le notizie di oggiportano a pensare così. Giusto dirle prima le cose, per una volta. Dopo son capaci tutti.