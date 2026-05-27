Il pugile, che vive nel centro abitato inglese e che ha già stretti legami con la squadra, avrebbe lanciato la proposta al colosso svedese, trovando davanti a se un vero e proprio terreno fertile.

Il sogno Netflix — L'obiettivo della coppia è uno solo: superare o almeno replicare Wrexham, la squadra gallese di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, diventata un 'fenomeno' grazie ai successi ottenuti sul campo e alla narrazione mediatica dietro.

La coppia d'oro, infatti, vorrebbe utilizzare lo stesso piano: oltre ad investire sul campo, Ibrahimovic e Fury vorrebbero effettuare qualche mossa nel campo dell'intrattenimento. In che modo? I due si sarebbero attivati per realizzare una documentazione-serie targata Netflix per raccontare la gestione del club da parte delle due stelle. Si parla già di un vero e proprio titolo provvisorio: The rise of Morecambe