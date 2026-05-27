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Milan, ipotesi clamorosa: Ibrahimovic vuole comprare un club inglese!

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Zlatan Ibrahimovic, ex Milan, presto proprietario e presidente? Questa è l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra, ma non sarà solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dal Milan e San Siro ai campi della quinta divisione inglese. Nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione molto particolare direttamente dall'Inghilterra che riguarda proprio Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird ora impegnato con i Mondiali nel ruolo di commentatore televisivo.

Milan, l'indiscrezione dalla Premier

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Secondo quanto riferito dal The Sun, Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan, e il pugile Tyson Fury starebbero pianificando l'acquisto congiunto del Morecambe FC, squadra della quinta divisione inglese. Ma com'è nata l'idea? I due volti sportivi, molto amici nella vita, hanno fatto un piccolo spot pubblicitario insieme a Varsavia in occasione dei Mondiali di Calcio.

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Il pugile, che vive nel centro abitato inglese e che ha già stretti legami con la squadra, avrebbe lanciato la proposta al colosso svedese, trovando davanti a se un vero e proprio terreno fertile.

Il sogno Netflix

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L'obiettivo della coppia è uno solo: superare o almeno replicare Wrexham, la squadra gallese di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, diventata un 'fenomeno' grazie ai successi ottenuti sul campo e alla narrazione mediatica dietro.

La coppia d'oro, infatti, vorrebbe utilizzare lo stesso piano: oltre ad investire sul campo, Ibrahimovic e Fury vorrebbero effettuare qualche mossa nel campo dell'intrattenimento. In che modo? I due si sarebbero attivati per realizzare una documentazione-serie targata Netflix per raccontare la gestione del club da parte delle due stelle. Si parla già di un vero e proprio titolo provvisorio: The rise of Morecambe

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