I numeri del Como, inoltre, sono molto positivi: su 38 partite , i lariani hanno messo a segno ben 65 gol subendone solamente 29 e mettendo in scena ben 47 assist , veri e propri dati da big. La squadra dello spagnolo, inoltre, è riuscita a mantenere la porta inviolata in ben 19 occasioni . Milan, perchè non provi l'affondo con Fabregas ?

Come già detto precedentemente, il Milan vuole un allenatore nuovo, all'avanguardia e che propone un calcio moderno, non difensivista. Ma perchè non provare a corteggiare direttamente lo spagnolo? Il Milan è sempre il Milan , squadra con un grande blasone. Invece di provare a cercare una sua copia, il vecchio Milan, quello che pensava in grande, non avrebbe esitato: si sarebbe fiondato a parlare con il Como , provando a strappare l'allenatore per portarlo poi in sponda rossonera.

Qual è il problema oggi? E' la mancanza di credibilità. Parliamoci chiaro: perchè Fabregas dovrebbe accettare questo Milan? Senza una dirigenza, senza DS, senza visione e con tanta confusione? Sarebbe più il rischio che l'impresa. La verità è che sarebbe una scelta di carriera sbagliata per Fabregas. Diciamolo a chiare lettere: purtroppo questo Milan non ha neanche le carte in regola per sedersi al tavolo con lo spagnolo e cominciare a parlare di progetti e squadra. A questo ci siamo ridotti...