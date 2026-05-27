La sua filosofia è ben chiara: lo spagnolo non vuole 'calciatori robot', ma bensì stimola molto la creatività e la lettura degli spazi. Un approccio che, almeno a Milanello, sembra essere ormai sparito ma che troverebbe terreno fertile grazie ai giocatori presenti nella rosa rossonera.
Analizzando la gestione del Como ci sono due punti molto importanti:
Un sistema che, se adattato al Milan, potrebbe davvero regalare tantissime soddisfazioni, viste soprattutto le fasce rossonere. Se il Milan, infatti, lasciasse più spazio ai propri esterni, potrebbero uscire cose molto interessanti, soprattutto con la presenza di Rafael Leao nel suo ruolo naturale.
I numeri del Como, inoltre, sono molto positivi: su 38 partite, i lariani hanno messo a segno ben 65 gol subendone solamente 29 e mettendo in scena ben 47 assist, veri e propri dati da big. La squadra dello spagnolo, inoltre, è riuscita a mantenere la porta inviolata in ben 19 occasioni. Milan, perchè non provi l'affondo con Fabregas?
Cosa avrebbe fatto il 'vero Milan'?—
Come già detto precedentemente, il Milan vuole un allenatore nuovo, all'avanguardia e che propone un calcio moderno, non difensivista. Ma perchè non provare a corteggiare direttamente lo spagnolo? Il Milan è sempre il Milan, squadra con un grande blasone. Invece di provare a cercare una sua copia, il vecchio Milan, quello che pensava in grande, non avrebbe esitato: si sarebbe fiondato a parlare con il Como, provando a strappare l'allenatore per portarlo poi in sponda rossonera.
Qual è il problema oggi? E' la mancanza di credibilità. Parliamoci chiaro: perchè Fabregas dovrebbe accettare questo Milan? Senza una dirigenza, senza DS, senza visione e con tanta confusione? Sarebbe più il rischio che l'impresa. La verità è che sarebbe una scelta di carriera sbagliata per Fabregas. Diciamolo a chiare lettere: purtroppo questo Milan non ha neanche le carte in regola per sedersi al tavolo con lo spagnolo e cominciare a parlare di progetti e squadra. A questo ci siamo ridotti...
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