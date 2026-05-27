Sull'incontro a Londra: "Il Milan ha già incontrato Andoni Iraola a Londra e si trova in contatto costante con il suo entourage. Ad oggi, l'allenatore spagnolo non ha dato un’apertura concreta ai rossoneri. La distanza non riguarda solo l'aspetto economico e contrattuale, ma anche le linee guida del progetto tecnico".