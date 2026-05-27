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Salta Iraola? Moretto conferma: “La sua priorità è il Crystal Palace”, ma il Milan ha un asso nella manica

Andoni Iraola, allenatore
Andoni Iraola al Milan rischia di rimanere soltanto un sogno di mezza estate: gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto
Redazione PM

Andoni Iraola sembrava a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan, ma alcune indiscrezioni delle ultime ore rischiano di cambiare tutto. Secondo quanto riportato dal quotidiano basco 'Bilbao Iria', il tecnico non avrebbe intenzione di accettare la corte dei rossoneri: la sua priorità sarebbe quella di restare in Premier League, dove ha fatto molto bene con il Bournemotuh, conducendolo in Europa League per la prima volta nella sua storia.

Milan, salta Iraola? arriva la conferma di Moretto

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A confermare questa voce è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha parlato degli ostacoli nella trattativa per portare Iraola al Milan nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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Sull'incontro a Londra: "Il Milan ha già incontrato Andoni Iraola a Londra e si trova in contatto costante con il suo entourage. Ad oggi, l'allenatore spagnolo non ha dato un’apertura concreta ai rossoneri. La distanza non riguarda solo l'aspetto economico e contrattuale, ma anche le linee guida del progetto tecnico".

Sulla concorrenza del Crystal Palace: "Iraola continua a dare la priorità assoluta a una permanenza in Premier League. Il Crystal Palace gli ha già presentato un'offerta molto importante, ma restano possibili sorprese. In ogni caso, fino a questo momento il tecnico non ha ancora detto sì al Milan. Le trattative tra le parti proseguiranno comunque nelle prossime ore".

L'asso nella manica del Milan

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Il vero vantaggio del Milan sta nel blasone e nella storia. Il Crystal Palace offre a Iraola il doppio dell'ingaggio (8 milioni anziché 4), ma l'appeal del club rossonero resta di gran lunga superiore, nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Potrebbe essere questo il motivo per cui il tecnico non ha ancora preso la propria decisione definitiva, ma nei prossimi giorni sarà costretto a scoprire le carte. Noi di Pianeta Milan, come sempre, vi aggiorneremo minuto per minuto con il nostro Live dedicato su tutti gli sviluppi di questa fase di profonda ricostruzione.

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