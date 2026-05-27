PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rivoluzione Milan, il piano di Ibrahimovic tra dirigenza e panchina. Leao, futuro ancora in rossonero?
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Rivoluzione Milan, il piano di Ibrahimovic tra dirigenza e panchina. Leao, futuro ancora in rossonero?
PianetaMilan Top News: dal futuro della della panchina a quello di Rafael Leao: le notizie migliori della giornata di oggi
Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con dirigenza e panchina totalmente da rifondare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con il futuro di Leao sempre al centro dell'attenzione. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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