Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con dirigenza e panchina totalmente da rifondare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con il futuro di Leao sempre al centro dell'attenzione. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: