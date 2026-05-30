L'esperienza olandese di Ibra junior si è rivelata calcisticamente complessa. Secondo quanto dettagliato dai principali media di Amsterdam, il giovane attaccante non è mai riuscito a integrarsi nelle rotazioni della prima squadra, venendo relegato esclusivamente allo Jong Ajax , la formazione Under 21 che milita nella seconda divisione olandese (Eerste Divisie).

Il bilancio complessivo della sua parentesi con i Lancieri recita appena 76 minuti sul terreno di gioco, distribuiti in 4 presenze ufficiali e nessuna rete all'attivo. Un rendimento insufficiente che ha spinto la dirigenza dell'Ajax a comunicare la decisione ufficiale di non esercitare il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo, che era stato fissato a una cifra pari a 3,5 milioni di euro .

Il nodo contrattuale e le prospettive con il Milan Futuro

Prima di sbarcare in Olanda, Ibrahimović si era messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia del Milan Futuro. Nel campionato di Serie D, l'esterno svedese aveva collezionato metriche di tutto rispetto, totalizzando 5 gol e 4 assist in 16 apparizioni ufficiali, dimostrando doti atletiche e balistiche adatte al calcio professionistico italiano.