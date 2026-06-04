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Milan, Leão si è messo in vendita: contatto con l’Arsenal, ma tante big in corsa

Rafael Leão, attaccante AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, nei giorni scorsi Rafael Leão ha annunciato l'addio al Milan. Il club ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro per fare plusvalenza: Arsenal e quattro big di Premier League pronte all'asta. Ecco tutto quello che c'è da sapere
Daniele Triolo Redattore 

L'avventura di Rafael Leão al Milan è giunta ai titoli di coda. Le dichiarazioni d'amore interrotte rilasciate dal portoghese a Sport TV ("Ho dato tutto ciò che avevo al Milan, voglio una nuova sfida") suonano come un addio ufficiale. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza rossonera sospetta una strategia degli agenti per forzare la mano e abbassare il prezzo del cartellino, ma la posizione di Via Aldo Rossi resta rigida: il numero 10 partirà solo di fronte a un'offerta congrua.

Il richiamo della Premier League: i 5 top club su Leão

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Il calcio inglese rappresenta la destinazione preferita dal talento di Almada. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'entourage del calciatore e l'Arsenal, a caccia di un esterno offensivo di spessore internazionale. I Gunners guidano una folta concorrenza che comprende i principali club della Premier League:

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  • Manchester United: club da sempre ammirato da Leão per il mito del suo idolo Cristiano Ronaldo.

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  • Liverpool e Chelsea: da tempo spettatori interessati all'evoluzione del rapporto tra il portoghese e il club rossonero.

    • I numeri dell'operazione: clausola, prezzo e impatto a bilancio

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    Il contratto di Leão scadrà il 30 giugno 2028 e prevede una clausola rescissoria da 175 milioni di euro (esercitabile dal 1° al 15 luglio di ogni anno). Si tratta di una cifra ormai considerata fuori mercato dalle pretendenti. Per questo motivo, il Milan ha fissato una nuova e più realistica base d'asta.

    La dirigenza rossonera è pronta a trattare a partire da 50 milioni di euro. Dal punto di vista prettamente finanziario, considerando il valore residuo e l'ammortamento del cartellino a bilancio fissato a 11 milioni, una cessione a queste cifre garantirebbe alla proprietà RedBird una plusvalenza netta di circa 39 milioni di euro, liquidità immediata da reinvestire sul mercato.

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    Se la Premier League rimane in cima ai pensieri di Leão, le sirene economiche provenienti dalla Saudi Pro League (Al-Nassr e Al-Hilal) e dalla Süper Lig turca non hanno ancora fatto breccia. Il Galatasaray ha presentato una proposta d'ingaggio faraonica da 10 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, che però non convince il portoghese. Sul fronte opposto, il Fenerbahçe ha ufficialmente abbandonato la corsa per ammissione dello stesso candidato Presidente Hakan Safi.

    L'addio è comunque scontato e sancirà la fine di un ciclo durato ben sette stagioni. Rafael Leão saluterà Milano con un bottino storico di 291 partite ufficiali, 80 gol, 65 assist e la bacheca impreziosita dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.

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