Dopo l'arrivo di Amorim come nuovo allenatore, il Milan ha deciso di lasciare il progetto nelle mani di Markus Krösche, dirigente dell'Eintracht Francoforte. C'è l'accordo tra i club e il tedesco, ma manca ancora l'ultimo passaggio per chiudere del tutto la trattativa e l'organigramma rossonero. Come scrive Il Corriere della Sera, il feeling tra Markus Krösche e Ruben Amorim è totale.

Le cifre dell'indennizzo e il nuovo staff dirigenziale

Il "Re Mida" delle plusvalenze: i numeri spaventosi di Krösche

Kolo Muani ;

; Marmoush ;

; Ekitike.

L'Eintracht Francoforte si aspetta unper liberare il manager. Krösche porterebbe con sé a Milano il braccio destro. Formalmente, se Hardung non avesse il patentino, il ruolo di direttore sportivo lo avrebbe, ora responsabile dell’area scout del Milan. Il prossimo responsabile degli scout sarà invece, promosso dal ruolo attuale di Head of Performance Analytics.La coppia è diventata famosa per le operazioni in uscita che hanno fruttato plusvalenze incredibili per il club tedesco. Le tre più famose hanno portatodopo che gli attaccanti erano stati individuati a prezzi molto bassi:

Spazio però anche ai risultati visto che l’Eintracht con lui ha vinto l’Europa League e ha raggiunto due volte la Champions League.

Algoritmi, scouting globale e la filosofia di Cardinale

Spazio all'utilizzo degliin giro per il mondo: questo per individuare più giovani interessanti, con l'obiettivo poi di farli crescere, migliorare e fare alzare il valore sul calciomercato. Come Cardinale,

Ultimo colpo in uscita per Krösche è Nathaniel Brown: il terzino dell'Eintracht Francoforte è stato convocato dalla Germania per i Mondiali 2026 ed è un forte obiettivo del Bayern Monaco. La cessione potrebbe fruttare anche 60 milioni di euro al club tedesco.

Gli obiettivi futuri: la ricostruzione del Milan e l'Europa League

Se il Milan dovesse riuscire a sbloccare la situazione, Krösche e Hardung avranno il duro compito di: spazio ai giovani talenti da valorizzare sicuramente, ma servirà anche l'equilibrio giusto visto che il Diavolo cerca quantomeno il quarto posto per tornare in Champions League. In più c'è l'Europa League da vincere: i rossoneri potrebbero puntare con forza alla conquista del trofeo europeo, mai vinto nella storia del club.