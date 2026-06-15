Il classe 2003 Nathaniel Brown, dopo essere stato accostato al Milan come vice Theo, sta per approdare alla corte del Bayern Monaco...
Nelle ultime ore è ritornato all'orecchio dei tifosi del Milan un nome che poco tempo fa era stato accostato proprio ai rossoneri: Nathaniel Brown. Il calciatore tedesco, dopo essere stato accostato mesi e mesi fa al Milan come sostituto di Theo Hernandez, continuerà la sua carriera in Germania.
Calciomercato, Milan, Brown rimarrà in GermaniaIl Bayern Monaco è, infatti, piombato sul giovane: il club bavarese è pronto a sborsare una cifra vicina ai 55 milioni di euro per strapparlo dall'Eintracht Francoforte, sua attuale casa. Le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Germania parlando di una fase già molto avanzata:
- Accordo col calciatore: il Bayern avrebbe già trovato l'intesa con il giovane classe 2003
- Fumata bianca vicina: i due club tedeschi stanno infatti lavorando per trovare la quadra definitiva, ormai molto vicina.
Da possibile vice Theo a topLa crescita del giovane ha attirato i radar di diversi club europei, ma a sferrare il colpo decisivo è stato proprio il Bayern Monaco, che ha voluto anticipare la concorrenza con una cifra folle. Per il Milan, però, resta la consapevolezza di aver intuito il gran potenziale del giovane, ma rimane anche l'amaro in bocca per non aver portato a Milano il gioiellino difensivo.
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