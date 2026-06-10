PIANETAMILAN news milan interviste Theo Hernández: “Potevo andare all’Atlético, ma ho scelto l’Arabia. E sul ritorno in Europa …”

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Theo Hernández: “Potevo andare all’Atlético, ma ho scelto l’Arabia. E sul ritorno in Europa …”

Theo Hernández, ex difensore AC Milan oggi all'Al-Hilal, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'AS'
Theo Hernández si confessa ad AS: i dettagli sulla cessione dal Milan, il retroscena Atlético Madrid e la difesa del livello del calcio in Arabia Saudita. Ecco tutte le dichiarazioni più importanti del laterale sinistro della Francia ai Mondiali
Daniele Triolo Redattore 

Dal ritiro della Nazionale francese guidata dal Commissario Tecnico Didier Deschamps, Theo Hernández è tornato a parlare a tutto campo del suo futuro e delle sue ultime scelte professionali. Il terzino sinistro classe 1997, trasferitosi nel calciomercato estivo 2025 dal Milan all'Al-Hilal per una cifra pari a 25 milioni di euro, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del prestigioso quotidiano sportivo spagnolo AS.

Il difensore transalpino ha voluto immediatamente smorzare la pressione attorno ai Bleus, rifiutando l'etichetta di favoriti assoluti per l'imminente Coppa del Mondo 2026: "Tutti dicono che siamo i favoriti per vincere. Ma non è affatto facile vincerne una. Ci sono molte squadre ad un alto livello, come Spagna e Germania. Dobbiamo andare piano piano".

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L'avventura a Milano ha lasciato un segno indelebile nella carriera di Theo Hernández, che vanta un palmarès rossonero di assoluto rispetto e numeri da top player nel suo ruolo:

  • Presenze totali: 262 partite ufficiali con la maglia del Diavolo.

  • Contributo offensivo: 34 gol messi a segno e 45 assist serviti.

  • Trofei conquistati: uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

    • Interpellato sul possibile avvicendamento sulla panchina della Francia dopo il Mondiale, Theo ha espresso parole di grande stima per l'attuale CT, non escludendo però la suggestione Zinedine Zidane: "Sono con Deschamps dal 2021. È un grande allenatore e una brava persona. Zidane? L'ho avuto al Real Madrid, mi sembra un grande allenatore e una grande persona anche lui. Vediamo cosa succede dopo la Coppa del Mondo".

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    Theo Hernández ha poi risposto con fermezza alle critiche relative al suo trasferimento a Riyadh, respingendo l'idea che il calcio arabo rappresenti un declassamento tecnico: "Non avevo paura del trasferimento. La gente pensa che quando vai a giocare in Arabia Saudita il livello scenda irrimediabilmente, ma se si analizzano i giocatori del campionato, non è così. Le squadre si stanno rafforzando e il livello sta salendo molto. Non credo che il mio livello scenderà. Sono ancora giovane e in futuro potrò tornare in Europa senza problemi".

    Il calciatore ha poi ribadito il suo ottimo inserimento nel nuovo contesto di vita: "Mi sono adattato meravigliosamente. Ho fatto una grande stagione, con alti e bassi ovviamente, ma mia moglie sta bene e i miei figli sono felici. Mi restano due anni di contratto e spero di continuare altre stagioni".

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    In chiusura d'intervista, l'ex numero 19 rossonero ha svelato un retroscena inedito relativo all'estate precedente, quando fu vicino al ritorno nella capitale spagnola, sponda colchonera:

    "Ci sono state molte offerte, diverse squadre mi volevano. Era una possibilità concreta andare all'Atlético Madrid, ma non si trovò l'accordo con il Milan. Alla fine ho accettato di andare all'Al-Hilal perché volevo un grande cambiamento nella mia carriera, soprattutto a livello sportivo".

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