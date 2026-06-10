Il passato al Milan e il futuro della panchina francese: Deschamps o Zidane?—
L'avventura a Milano ha lasciato un segno indelebile nella carriera di Theo Hernández, che vanta un palmarès rossonero di assoluto rispetto e numeri da top player nel suo ruolo:
Interpellato sul possibile avvicendamento sulla panchina della Francia dopo il Mondiale, Theo ha espresso parole di grande stima per l'attuale CT, non escludendo però la suggestione Zinedine Zidane: "Sono con Deschamps dal 2021. È un grande allenatore e una brava persona. Zidane? L'ho avuto al Real Madrid, mi sembra un grande allenatore e una grande persona anche lui. Vediamo cosa succede dopo la Coppa del Mondo".
La difesa della Saudi Pro League: "Il livello non scende e tornerò in Europa"—
Theo Hernández ha poi risposto con fermezza alle critiche relative al suo trasferimento a Riyadh, respingendo l'idea che il calcio arabo rappresenti un declassamento tecnico: "Non avevo paura del trasferimento. La gente pensa che quando vai a giocare in Arabia Saudita il livello scenda irrimediabilmente, ma se si analizzano i giocatori del campionato, non è così. Le squadre si stanno rafforzando e il livello sta salendo molto. Non credo che il mio livello scenderà. Sono ancora giovane e in futuro potrò tornare in Europa senza problemi".
Il calciatore ha poi ribadito il suo ottimo inserimento nel nuovo contesto di vita: "Mi sono adattato meravigliosamente. Ho fatto una grande stagione, con alti e bassi ovviamente, ma mia moglie sta bene e i miei figli sono felici. Mi restano due anni di contratto e spero di continuare altre stagioni".
Il retroscena di mercato: il mancato passaggio all'Atlético Madrid—
In chiusura d'intervista, l'ex numero 19 rossonero ha svelato un retroscena inedito relativo all'estate precedente, quando fu vicino al ritorno nella capitale spagnola, sponda colchonera:
"Ci sono state molte offerte, diverse squadre mi volevano. Era una possibilità concreta andare all'Atlético Madrid, ma non si trovò l'accordo con il Milan. Alla fine ho accettato di andare all'Al-Hilal perché volevo un grande cambiamento nella mia carriera, soprattutto a livello sportivo".
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