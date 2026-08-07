Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Nelle prime settimane di mercato, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Milan è stato quello di Antonio Nusa. L'esterno d'attacco classe 2005, attualmente in forza al Lipsia, era stato inserito nel novero dei candidati a sostituire Rafael Leao in caso di cessione. Nelle ultime ore il giocatore ha fatto chiarezza sul suo futuro nell'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport DE'.

I numeri di Nusa

33 occasioni create

68 dribbling riusciti (percentuale di successo del 52%)

122 tocchi in area avversaria

98 palloni recuperati

Calciomercato Milan, Nusa fa chiarezza sul suo futuro

"Non ho mai chiesto di andare via dal Lipsia. Le voci di mercato ci sono sempre e i giornali scrivono ciò che vogliono. Io ero semplicemente in vacanza, e adesso sono qui".

Nella stagione appena terminata,ha totalizzato, a cui si aggiunge la splendida rete realizzata ai Mondiali contro la Costa D'Avorio. Nell'annata precedente, il classe 2005 aveva chiuso conDi seguito, alcune statistiche interessanti del suo ultimo anno inIntervistato da 'Sky Sport DE',ha dichiarato di essere totalmente concentrato sul, specificando di non aver mai chiesto di lasciare il club tedesco.

Parole che complicano una possibile trattativa con il Milan, già restio a causa della richiesta molto elevata del Lipsia per il talento classe 2005.

Calciomercato Milan, mirino su Nusa: la richiesta del Lipsia

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