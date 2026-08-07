Antonio Nusa, esterno d'attacco norvegese del Lipsia, parla apertamente del suo futuro ai microfoni di 'Sky Sport DE': queste le sue dichiarazioni
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Nelle prime settimane di mercato, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Milan è stato quello di Antonio Nusa. L'esterno d'attacco classe 2005, attualmente in forza al Lipsia, era stato inserito nel novero dei candidati a sostituire Rafael Leao in caso di cessione. Nelle ultime ore il giocatore ha fatto chiarezza sul suo futuro nell'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport DE'.
I numeri di NusaNella stagione appena terminata, Nusa ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 30 presenze, a cui si aggiunge la splendida rete realizzata ai Mondiali contro la Costa D'Avorio. Nell'annata precedente, il classe 2005 aveva chiuso con 5 gol e 8 assist. Di seguito, alcune statistiche interessanti del suo ultimo anno in Bundesliga:
- 33 occasioni create
- 68 dribbling riusciti (percentuale di successo del 52%)
- 122 tocchi in area avversaria
- 98 palloni recuperati
Calciomercato Milan, Nusa fa chiarezza sul suo futuroIntervistato da 'Sky Sport DE', Nusa ha dichiarato di essere totalmente concentrato sul Lipsia, specificando di non aver mai chiesto di lasciare il club tedesco.
"Non ho mai chiesto di andare via dal Lipsia. Le voci di mercato ci sono sempre e i giornali scrivono ciò che vogliono. Io ero semplicemente in vacanza, e adesso sono qui".
Parole che complicano una possibile trattativa con il Milan, già restio a causa della richiesta molto elevata del Lipsia per il talento classe 2005.
Calciomercato Milan, mirino su Nusa: la richiesta del LipsiaSecondo il portale 'KrrishFT', il Lipsia potrebbe aprire alla cessione di Nusa soltanto a fronte di un'offerta da almeno 65 milioni di euro. Il club tedesco chiede inoltre il pagamento in un'unica soluzione, senza rateizzazioni o strutture basate su bonus: richieste che sforano i paletti della dirigenza rossonera. Sul giocatore si sta muovendo anche la Roma, ma a queste condizioni l'affare non può andare in porto.
Gli altri nomi sulla lista del MilanNusa non era l'unico nome sulla short-list del Milan per rinforzare il reparto offensivo. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Dario Osorio del Midtjylland , Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Sullo sfondo anche il ritorno di Brahim Diaz e la suggestione Ibrahim Maza, algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusen.
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