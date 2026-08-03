Il Real Madrid stringe per Yan Diomande e libera l'ex rossonero. La Juventus si defila dopo il colpo Kerim Alajbegović: Rúben Amorim lo vuole nel suo 3-4-2-1
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L'intreccio di calciomercato sull'asse Madrid-Milano si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Non c'è soltanto Franco Mastantuono tra i giocatori che potrebbero lasciare il Real Madrid in questa infuocata finestra estiva di trasferimenti. Sulla lista dei potenziali partenti della 'Casa Blanca', infatti, il nome caldo è quello di Brahim Díaz. Una sua eventuale cessione è legata a doppio filo al mercato in entrata delle 'Merengues', pronte a sferrare l'assalto decisivo per Yan Diomandé del RB Lipsia, operazione stimata attorno ai 120 milioni di euro.
Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il fantasista ispano-marocchino, reduce da un ottimo Mondiale disputato con la Nazionale nordafricana, avrebbe come priorità quella di restare alla corte di José Mourinho per giocarsi le sue carte. Tuttavia, qualora il Real Madrid decidesse per la separazione forzata, l'Italia rappresenterebbe la sua destinazione più naturale e gradita.
Il retroscena Juventus e la virata su AlajbegovićNelle scorse settimane, sul classe 1999 si era mossa con decisione la Juventus. Il nuovo Chief Football Officer dei bianconeri, Frederic Massara, conosce benissimo il calciatore, avendone curato personalmente il trasferimento in prestito al Milan nell'estate del 2020. I bianconeri hanno poi virato con forza su un altro obiettivo storico del mercato rossonero, Kerim Alajbegović, la cui firma è stata ufficializzata ieri per una cifra pari a 35 milioni di euro, bonus inclusi, versati nelle casse del Bayer Leverkusen.
Suggestione Brahim-bis: perché piace a Rúben AmorimLa vera notizia di giornata è il ritorno di fiamma del Milan. Brahim Díaz è tornato nei pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi perché piace moltissimo al nuovo allenatore del Diavolo, Rúben Amorim. Il talento nato a Malaga, perfetto ambidestro, si sposerebbe alla perfezione dal punto di vista tattico come trequartista nel 3-4-2-1 del tecnico lusitano.
Dal canto suo, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, sponda rossonera, dove ha vissuto stagioni importanti lasciando un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi milanisti e all'interno dell'ambiente di Milanello.
I numeri di Brahim Díaz e i costi dell'operazioneSotto contratto con i Blancos fino al 30 giugno 2027, lo spagnolo non si muoverà in prestito: il Real Madrid valuta una partenza soltanto a titolo definitivo. Secondo i dati di Transfermarkt, il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Le sue statistiche in carriera testimoniano l'affidabilità del profilo.
- Con il Real Madrid: 163 partite ufficiali, con un bottino di 22 gol e 30 assist.
- Con il Milan (2020-2023): 124 presenze complessive, impreziosite da 18 gol e 15 assist.
I presupposti tecnici ed economici ci sono tutti. Resta da capire se le prossime settimane trasformeranno questa suggestione di mercato nel tanto atteso "Brahim-bis" a Milanello.
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