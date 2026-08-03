Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

L'intreccio di calciomercato sull'asse Madrid-Milano si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Non c'è soltanto Franco Mastantuono tra i giocatori che potrebbero lasciare il Real Madrid in questa infuocata finestra estiva di trasferimenti. Sulla lista dei potenziali partenti della 'Casa Blanca', infatti, il nome caldo è quello di Brahim Díaz. Una sua eventuale cessione è legata a doppio filo al mercato in entrata delle 'Merengues', pronte a sferrare l'assalto decisivo per Yan Diomandé del RB Lipsia, operazione stimata attorno ai 120 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il fantasista ispano-marocchino, reduce da un ottimo Mondiale disputato con la Nazionale nordafricana, avrebbe come priorità quella di restare alla corte di José Mourinho per giocarsi le sue carte. Tuttavia, qualora il Real Madrid decidesse per la separazione forzata, l'Italia rappresenterebbe la sua destinazione più naturale e gradita.

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Suggestione Brahim-bis: perché piace a Rúben Amorim

Nelle scorse settimane, sul classe 1999 si era mossa con decisione la. Il nuovo Chief Football Officer dei bianconeri,, conosce benissimo il calciatore, avendone curato personalmente il trasferimento in prestito al Milan nell'estate del 2020. I bianconeri hanno poi virato con forza su un altro obiettivo storico del mercato rossonero,per una cifra pari a 35 milioni di euro, bonus inclusi, versati nelle casse del Bayer Leverkusen.La vera notizia di giornata è il ritorno di fiamma del. Brahim Díaz è tornato nei pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi perché piace moltissimo al nuovo allenatore del Diavolo,. Il talento nato a Malaga, perfetto ambidestro, si sposerebbe alla perfezione dal punto di vista tattico come trequartista neldel tecnico lusitano.

Dal canto suo, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, sponda rossonera, dove ha vissuto stagioni importanti lasciando un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi milanisti e all'interno dell'ambiente di Milanello.

I numeri di Brahim Díaz e i costi dell'operazione

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Con il Real Madrid : 163 partite ufficiali, con un bottino di 22 gol e 30 assist.

: 163 partite ufficiali, con un bottino di 22 gol e 30 assist. Con il Milan (2020-2023): 124 presenze complessive, impreziosite da 18 gol e 15 assist.

Sotto contratto con i Blancos fino al, lo spagnolo non si muoverà in prestito: il Real Madrid valuta una partenza soltanto a titolo definitivo. Secondo i dati di Transfermarkt, il valore del suo cartellino si aggira attorno ai. Le sue statistiche in carriera testimoniano l'affidabilità del profilo.

I presupposti tecnici ed economici ci sono tutti. Resta da capire se le prossime settimane trasformeranno questa suggestione di mercato nel tanto atteso "Brahim-bis" a Milanello.