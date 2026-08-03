Il Real Madrid apre alla partenza del fantasista argentino su richiesta di José Mourinho. Il Milan ci pensa, ma la Fiorentina stringe i tempi per il prestito
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Il calciomercato del Milan continua a ruoterebbe attorno alla ricerca di un trequartista mancino di piede ma abile a muoversi sulla corsia di destra. Si tratta di una precisa richiesta tattica del tecnico Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1, mirata a garantire gol e assist. Questo innesto di spessore, tuttavia, resta subordinato a una condizione essenziale, sia economica sia di spazio in rosa: la definitiva cessione di Rafael Leão.
Calciomercato Milan: l'alternativa a Soulé si chiama Franco MastantuonoSe in cima alla lista dei desideri rossonera c'è sempre Matías Soulé della Roma, l'edizione odierna del Corriere della Sera lancia un'importante alternativa: il talento argentino Franco Mastantuono. Il fantasista di proprietà del Real Madrid ha ricevuto il via libera alla partenza dal nuovo allenatore dei Blancos, il portoghese José Mourinho, intenzionato a fargli accumulare minutaggio ed esperienza con continuità lontano dalla Spagna.
Nonostante il forte interesse del River Plate, che avrebbe voluto riportare il classe 2007 al 'Monumental', la dirigenza iberica ha imposto una linea rigida: Mastantuono si trasferirà soltanto in un top campionato europeo. Secondo il quotidiano milanese, però, il Real Madrid spingerebbe per la formula del prestito secco, una condizione che ha in parte raffreddato l'entusiasmo del Milan. I rossoneri, infatti, avrebbero preferito impostare un'operazione "alla Brahim Díaz" o "alla Nico Paz", ovvero basata su un prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto (recompra) a favore delle Merengues.
Duello con la Fiorentina: Paratici prova il sorpasso di mercatoIn questo scenario si inserisce con prepotenza l'opzione Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mastantuono avrebbe già espresso il gradimento per la Serie A, ritenuta la vetrina ideale per la sua definitiva consacrazione. Il quotidiano romano sottolinea che la scelta finale sul futuro spetterà unicamente al ragazzo, conteso in un vero e proprio testa a testa:
- L'offerta del Milan: garantisce al giocatore il palcoscenico del campionato e la visibilità internazionale dell'Europa League, ideale per accrescere la sua esposizione mediatica.
- L'offerta della Fiorentina: offre una centralità tecnica assoluta e un posto da titolare fisso nello scacchiere viola, condizione non garantita in rossonero.
La decisione finale è adesso nelle mani di Mastantuono, che si è preso qualche giorno di riflessione per valutare quale progetto tecnico sia il più funzionale per la sua crescita.
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