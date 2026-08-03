Il calciomercato del Milan continua a ruoterebbe attorno alla ricerca di un trequartista mancino di piede ma abile a muoversi sulla corsia di destra. Si tratta di una precisa richiesta tattica del tecnico Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1, mirata a garantire gol e assist. Questo innesto di spessore, tuttavia, resta subordinato a una condizione essenziale, sia economica sia di spazio in rosa: la definitiva cessione di Rafael Leão.

Calciomercato Milan: l'alternativa a Soulé si chiama Franco Mastantuono

Se in cima alla lista dei desideri rossonera c'è sempre, l'edizione odierna del Corriere della Sera lancia un'importante alternativa: il talento argentino. Il fantasista di proprietà delha ricevuto il via libera alla partenza dal nuovo allenatore dei Blancos, il portoghese, intenzionato a fargli accumulare minutaggio ed esperienza con continuità lontano dalla Spagna.

Nonostante il forte interesse del River Plate, che avrebbe voluto riportare il classe 2007 al 'Monumental', la dirigenza iberica ha imposto una linea rigida: Mastantuono si trasferirà soltanto in un top campionato europeo. Secondo il quotidiano milanese, però, il Real Madrid spingerebbe per la formula del prestito secco, una condizione che ha in parte raffreddato l'entusiasmo del Milan. I rossoneri, infatti, avrebbero preferito impostare un'operazione "alla Brahim Díaz" o "alla Nico Paz", ovvero basata su un prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto (recompra) a favore delle Merengues.

Duello con la Fiorentina: Paratici prova il sorpasso di mercato

L'offerta del Milan : garantisce al giocatore il palcoscenico del campionato e la visibilità internazionale dell' Europa League , ideale per accrescere la sua esposizione mediatica.

: garantisce al giocatore il palcoscenico del campionato e la visibilità internazionale dell' , ideale per accrescere la sua esposizione mediatica. L'offerta della Fiorentina: offre una centralità tecnica assoluta e un posto da titolare fisso nello scacchiere viola, condizione non garantita in rossonero.

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In questo scenario si inserisce con prepotenza l'opzione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mastantuono avrebbe già espresso il gradimento per la, ritenuta la vetrina ideale per la sua definitiva consacrazione. Il quotidiano romano sottolinea che la scelta finale sul futuro spetterà unicamente al ragazzo, conteso in un vero e proprio testa a testa:Il direttore sportivo della Fiorentina,, si sarebbe mosso con decisione sfruttando i suoi ottimi uffici con i vertici del Real Madrid (con cui ha appena chiuso l'affare Víctor Valdepeñas). Secondo il Corriere dello Sport, i viola sarebbero riusciti a trovare un principio d'intesa con i campioni d'Europa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e recompra.

La decisione finale è adesso nelle mani di Mastantuono, che si è preso qualche giorno di riflessione per valutare quale progetto tecnico sia il più funzionale per la sua crescita.