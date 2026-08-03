L'attesa è finita nel ritiro del Milan a Perth, in Western Australia. Nella giornata di ieri, domenica 2 agosto, il centrocampista croato Luka Modrić ha raggiunto ufficialmente il resto della squadra rossonera. Il fuoriclasse croato, fresco di rinnovo contrattuale per la stagione appena iniziata e reduce dalle fatiche dei Mondiali con la sua Nazionale, è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, confermandosi l'idolo indiscusso dei sostenitori del Diavolo all'estero.

Ritiro Milan a Perth: delirio all'aeroporto per Modrić

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'impatto di Modrić sul suolo australiano è stato travolgente. All'aeroporto, gli uomini della sicurezza rossonera sono stati costretti a scortare il calciatore attraverso un'uscita secondaria per sottrarlo all'abbraccio soffocante, seppur caloroso, dei presenti.

La scena si è ripetuta quasi identica all'esterno del quartier generale del club. Davanti all'hotel che ospita la delegazione milanista è stato necessario erigere un cordone di sicurezza per contenere l'entusiasmo di oltre 500 tifosi, un mix festoso di supporter rossoneri e appassionati croati. Nonostante la stanchezza del viaggio, il Pallone d'Oro non si è tirato indietro, concedendosi generosamente per foto, selfie e autografi prima di salire in camera.

Il primo confronto con Rúben Amorim e il ricordo di Franco Baresi

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Non solo Modrić: gli altri rientri nel gruppo rossonero

Ardon Jashari , pronto a giocarsi le sue carte nel nuovo scacchiere mediano.

, pronto a giocarsi le sue carte nel nuovo scacchiere mediano. Alexis Saelemaekers , rientrato per offrire duttilità sulle corsie esterne.

, rientrato per offrire duttilità sulle corsie esterne. Koni De Winter, tassello fondamentale per le rotazioni difensive di Amorim.

La giornata odierna segnerà l'inizio del lavoro sul campo. Modrić svolgerà infatti il suo primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore,. I due hanno già avuto modo di scambiare le prime impressioni tattiche e i saluti di rito ieri sera nella hall dell'albergo.L'arrivo del leader croato ha portato una ventata di necessaria positività e leadership all'interno di un gruppo inevitabilmente scosso. Tutto l'ambiente rossonero sta infatti affrontando il profondo dolore per la tragica scomparsa di, un lutto immenso che ha colpito duramente lo spogliatoio, lo staff e la dirigenza. Modrić, da grande uomo di calcio, ha voluto subito manifestare il proprio cordoglio, unendosi al dolore del club prima di riabbracciare i vecchi compagni di squadra.Il centrocampista croato non è stato l'unico volto nuovo a sbarcare in Australia per mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista della prestigiosa amichevole pre-campionato contro l'. Insieme a lui, hanno raggiunto il ritiro di Perth altri tre elementi importanti della rosa:

Con il gruppo che si avvia verso la massima completezza, Amorim può finalmente iniziare a testare i meccanismi tattici e gli inserimenti dei Nazionali, preparando al meglio il debutto stagionale nella tournée australiana.