Il fuoriclasse croato travolto dall'affetto dei tifosi in Australia. Oggi il primo allenamento con il nuovo tecnico. Con lui, altri tre ritorni dal Mondiale
L'arrivo di Modric in Australia: fiume rossonero per accogliere il fuoriclasse croato | VIDEO
L'attesa è finita nel ritiro del Milan a Perth, in Western Australia. Nella giornata di ieri, domenica 2 agosto, il centrocampista croato Luka Modrić ha raggiunto ufficialmente il resto della squadra rossonera. Il fuoriclasse croato, fresco di rinnovo contrattuale per la stagione appena iniziata e reduce dalle fatiche dei Mondiali con la sua Nazionale, è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, confermandosi l'idolo indiscusso dei sostenitori del Diavolo all'estero.
Ritiro Milan a Perth: delirio all'aeroporto per ModrićCome riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'impatto di Modrić sul suolo australiano è stato travolgente. All'aeroporto, gli uomini della sicurezza rossonera sono stati costretti a scortare il calciatore attraverso un'uscita secondaria per sottrarlo all'abbraccio soffocante, seppur caloroso, dei presenti.
La scena si è ripetuta quasi identica all'esterno del quartier generale del club. Davanti all'hotel che ospita la delegazione milanista è stato necessario erigere un cordone di sicurezza per contenere l'entusiasmo di oltre 500 tifosi, un mix festoso di supporter rossoneri e appassionati croati. Nonostante la stanchezza del viaggio, il Pallone d'Oro non si è tirato indietro, concedendosi generosamente per foto, selfie e autografi prima di salire in camera.
Il primo confronto con Rúben Amorim e il ricordo di Franco BaresiLa giornata odierna segnerà l'inizio del lavoro sul campo. Modrić svolgerà infatti il suo primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore, Rúben Amorim. I due hanno già avuto modo di scambiare le prime impressioni tattiche e i saluti di rito ieri sera nella hall dell'albergo.
Non solo Modrić: gli altri rientri nel gruppo rossoneroIl centrocampista croato non è stato l'unico volto nuovo a sbarcare in Australia per mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista della prestigiosa amichevole pre-campionato contro l'Inter. Insieme a lui, hanno raggiunto il ritiro di Perth altri tre elementi importanti della rosa:
- Ardon Jashari, pronto a giocarsi le sue carte nel nuovo scacchiere mediano.
- Alexis Saelemaekers, rientrato per offrire duttilità sulle corsie esterne.
- Koni De Winter, tassello fondamentale per le rotazioni difensive di Amorim.
Con il gruppo che si avvia verso la massima completezza, Amorim può finalmente iniziare a testare i meccanismi tattici e gli inserimenti dei Nazionali, preparando al meglio il debutto stagionale nella tournée australiana.
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