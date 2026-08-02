Ora è ufficiale, Kerim Alajbegovic non vestirà la maglia del Milan. Il trequartista bosniaco classe 2007 ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2031. Il club bianconero ha convinto il Bayer Leverkusen grazie ad un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Che il Diavolo fosse interessato al giocatore è ormai cosa nota, ma c'è un retroscena sul corteggiamento dei rossoneri che, forse, non conoscete ancora.

Alajbegovic alla Juventus: chi è e come gioca

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Alajbegovic, il retroscena sull'interesse del Milan

Nato in Bosnia il 21 settembre 2007,può giocare con ala sinistra o come trequartista puro. Mancino naturale, il ragazzo è considerato uno dei migliori prospetti nel panorama europe. Nella stagione 2025/2026,ha collezionatoin campionato con la maglia del, mettendo a refertoa cui si aggiungono 2 reti in 5 partite nelle Coppe Nazional. In Europa League,ha segnato 2 gol e fornito un assist in 7 apparizioni. Il totale è di 12 gol e 4 assist in 35 partite Determinante anche con la, contribuendo alla qualificazione ai Mondiali 2026 con due rigori decisivi contro Galles e Italia. Numeri e personalità che ne certificano il talento, nonostante la giovane età.Ilera stato tra i primi club a muoversi per, mandando unoa seguirlo dal vivo in un'occasione speciale. Lo scorso 26 marzo, un emissario del club rossonero vola inper osservare il talento Bosniaco nella semifinale dei playoff Mondiali. Il classe 2007 entra dalla panchina e serveper il gol del pareggio nei minuti finali. Con grande personalità, Alajbegovic si presenta anche dal dischetto per calciare ilpalla da una parte, portiere dall'altra e la Bosnia vola inIl resto della storia la conosciamo già.