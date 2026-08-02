Kerim Alajbegovic, trequartista bosniaco classe 2007, ha firmato con la Juventus: chi è, come gioca, quanto è costato e quel retroscena sull'interesse del Milan
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Ora è ufficiale, Kerim Alajbegovic non vestirà la maglia del Milan. Il trequartista bosniaco classe 2007 ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2031. Il club bianconero ha convinto il Bayer Leverkusen grazie ad un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Che il Diavolo fosse interessato al giocatore è ormai cosa nota, ma c'è un retroscena sul corteggiamento dei rossoneri che, forse, non conoscete ancora.
Alajbegovic alla Juventus: chi è e come gioca
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Alajbegovic, il retroscena sull'interesse del MilanIl Milan era stato tra i primi club a muoversi per Alajbegovic, mandando uno scout a seguirlo dal vivo in un'occasione speciale. Lo scorso 26 marzo, un emissario del club rossonero vola in Galles per osservare il talento Bosniaco nella semifinale dei playoff Mondiali. Il classe 2007 entra dalla panchina e serve l'assist a Edin Dzeko per il gol del pareggio nei minuti finali. Con grande personalità, Alajbegovic si presenta anche dal dischetto per calciare il rigore decisivo: palla da una parte, portiere dall'altra e la Bosnia vola in finale playoff contro l'Italia. Il resto della storia la conosciamo già.
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