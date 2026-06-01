«La Serie A è un campionato top, mi piace. Ci sono tante grandi squadre forti, vedremo cosa succederà… Inter, Napoli, Juventus e Roma sono club importanti. Penso di essere pronto nel caso succederà».
L'interesse del calcio italiano nei suoi confronti, però non è una novità. Come già detto precedentemente, il calciatore era stato cercato già da Milan e Roma. Calciatore bosniaco nato a Colonia, cresce e si sviluppa nel settore giovanile del Colonia e Bayer Leverkusen. La stagione calcistica appena passata, oltre ad aver sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali, ha collezionato 44 presenze e 13 goal.
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