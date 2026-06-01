L'interesse del calcio italiano nei suoi confronti, però non è una novità. Come già detto precedentemente, il calciatore era stato cercato già da Milan e Roma. Calciatore bosniaco nato a Colonia, cresce e si sviluppa nel settore giovanile del Colonia e Bayer Leverkusen. La stagione calcistica appena passata, oltre ad aver sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali, ha collezionato 44 presenze e 13 goal.