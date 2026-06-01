PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Alajbegovic: “Serie A campionato Top. Vediamo cosa succederà”

INTERVISTE

Milan, senti Alajbegovic: “Serie A campionato Top. Vediamo cosa succederà”

Milan, senti Alajbegovic: “Serie A campionato Top. Vediamo cosa succederà” - immagine 1
Kerim Alajbegovic, giocatore bosniaco cercato dal Milan, ha voluto parlare del suo futuro: approdo in Italia?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Kerim Alajbegovicgioiello bosniaco classe 2007, continua ad accendere i riflettori del calciomercato italiano direttamente dal ritiro con la sua Nazionale in vista dei Mondiali di calcio, che avranno inizio a partire dall'11 giugno. L'esterno offensivo, che in passato è stato cecato insistentemente anche dal Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al suo futuro:

Milan, Alajbegovic apre le porte alla Serie A: "Campionato top"

—  

Il giovane classe 2007 ha voluto parlare un po' del suo futuro calcistico, aprendo letteralmente le porte alla Serie A. Il gioiellino Bosniaco di proprietà del Salisburgo si è detto pronto ad una carriera calcistica nel Belspaese:

LEGGI ANCHE

«La Serie A è un campionato top, mi piace. Ci sono tante grandi squadre forti, vedremo cosa succederà… Inter, Napoli, Juventus e Roma sono club importanti. Penso di essere pronto nel caso succederà».

L'interesse del calcio italiano nei suoi confronti, però non è una novità. Come già detto precedentemente, il calciatore era stato cercato già da Milan e Roma. Calciatore bosniaco nato a Colonia, cresce e si sviluppa nel settore giovanile del Colonia e Bayer Leverkusen. La stagione calcistica appena passata, oltre ad aver sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali, ha collezionato 44 presenze e 13 goal.

Leggi anche
Como, Baturina su Modric: “Non ci sarà mai un altro come lui”
Vucinic: “Milan senza un centravanti in doppia cifra? Non è un problema della Serie A. Vi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA