PIANETAMILAN news milan interviste Vucinic: “Milan senza un centravanti in doppia cifra? Non è un problema della Serie A. Vi spiego perché”

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Vucinic: “Milan senza un centravanti in doppia cifra? Non è un problema della Serie A. Vi spiego perché”

Mirko Vucinic
Il Milan e la maledizione del centravanti: l'interpretazione di Mirko Vucinic ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Mirko Vucinic ha parlato del problema dell'attaccante che da anni insidia il Milan. Nella stagione 2025/2026, il miglior marcatore rossonero in Serie A è stato Rafael Leao (che ha da poco annunciato l'addio), con 9 gol in 29 partite. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni rilasciate dall'ex bomber montenegrino.

Juventus e Milan senza un centravanti in doppia cifra di gol: cosa succede in Italia?  "Non è un problema della Serie A: l’Atalanta un giocatore che segna tanto ce l’ha (Krstovic n.d.r.)".

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Milan, la maledizione del numero 9

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Nel 2022 è arrivato a Milano Divock Origi, un occasione di mercato che sembrava in grado di raccogliere l'eredità di Ibrahimovic e Giroud. L'ex Liverpool ha realizzato appena due gol in 36 partite, prima di sparire da Milanello rimanendo a libro paga per oltre un anno e mezzo. Negli ultimi giorni di mercato del 2023 sbarcò in rossonero Luka Jovic. Dopo l'addio di Giroud, il serbo ha portato sulle spalle il numero 9 nella stagione 2024/25. Oggi l'ex Real Madrid gioca all'AEK Atene, dopo 13 gol e 47 partite in due anni.

Nel 2024 il Milan firma addirittura due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lo spagnolo si è trasferito al Galatasaray dopo appena 6 mesi, mentre l'inglese non è stato riscattato ed è tornato alla Roma, prima di approdare al Besiktas e poi all'Aston Villa. Il Milan ha provato a risolvere il problema anche un anno fa, con l'acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord, ma il messicano ha ampiamente deluso le aspettative. In estate è stato ingaggiato anche Nkunku, non proprio un centravanti classico. A gennaio il Milan ha provato, senza successo, a tamponare con Fullkrug. Un ultimo affondo era stato fatto per Mateta, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare tutto a un passo dal traguardo.

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