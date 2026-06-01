Nel 2022 è arrivato a Milano Divock Origi , un occasione di mercato che sembrava in grado di raccogliere l'eredità di Ibrahimovic e Giroud. L'ex Liverpool ha realizzato appena due gol in 36 partite , prima di sparire da Milanello rimanendo a libro paga per oltre un anno e mezzo . Negli ultimi giorni di mercato del 2023 sbarcò in rossonero Luka Jovic . Dopo l'addio di Giroud, il serbo ha portato sulle spalle il numero 9 nella stagione 2024/25. Oggi l'ex Real Madrid gioca all'AEK Atene, dopo 13 gol e 47 partite in due anni.

Nel 2024 il Milan firma addirittura due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lo spagnolo si è trasferito al Galatasaray dopo appena 6 mesi, mentre l'inglese non è stato riscattato ed è tornato alla Roma, prima di approdare al Besiktas e poi all'Aston Villa. Il Milan ha provato a risolvere il problema anche un anno fa, con l'acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord, ma il messicano ha ampiamente deluso le aspettative. In estate è stato ingaggiato anche Nkunku, non proprio un centravanti classico. A gennaio il Milan ha provato, senza successo, a tamponare con Fullkrug. Un ultimo affondo era stato fatto per Mateta, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare tutto a un passo dal traguardo.