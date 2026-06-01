Diatribe che devono scomparire—
Con il Milan che sta rivoluzionando tutto, ci dovrà essere assoluta chiarezza sui ruoli, fin dal primo giorno. Vietato iniziare un'altra stagione con altri dissidi interni o voci che escono fuori da Milanello. In quel modo non si può pretendere che la squadra resti tranquilla e focalizzata sul campo. Soprattutto nel caso del progetto Rangnick, tutti in casa Milan dovranno essere sicuri di lasciare tutto in mano all'attuale commissario tecnico dell'Austria con piena fiducia. Questa è l'unica strada per avere successo: fiducia e una strada unica da seguire.
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