Il Milan ha chiuso malissimo la stagione: 10 punti conquistati nelle ultime 10 partite di campionato con un gioco offensivo latitante e una fase difensiva che si è persa. Il Diavolo di Allegri ha perso una qualificazione in Champions League che sembrava già fatta. Un fallimento per Gerry Cardinale che ha deciso di fare piazza pulita di tutti, facendo affidamento a Calvelli e Ibrahimovic per iniziare la rivoluzione. Proprio tra lo svedese e Allegri ci sono stati dissidi durante la stagione, come è stato raccontato varie volte. La giornalista de Il Corriere della Sera Monica Colombo è stata ospite del programma Tutti Convocati, parlando di altri retroscena tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.