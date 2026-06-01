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Colombo: “Allegri ha rivelato chi voleva via dal Milan a Ibrahimovic”, la mossa dello svedese

Colombo: 'Allegri ha rivelato chi voleva via dal Milan a Ibrahimovic', la mossa dello svedese
Clamoroso retroscena svelato da Monica Colombo a Tutti Convocati: altre voci sui dissidi interni al Milan tra Allegri e Ibrahimovic. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha chiuso malissimo la stagione: 10 punti conquistati nelle ultime 10 partite di campionato con un gioco offensivo latitante e una fase difensiva che si è persa. Il Diavolo di Allegri ha perso una qualificazione in Champions League che sembrava già fatta. Un fallimento per Gerry Cardinale che ha deciso di fare piazza pulita di tutti, facendo affidamento a Calvelli e Ibrahimovic per iniziare la rivoluzione. Proprio tra lo svedese e Allegri ci sono stati dissidi durante la stagione, come è stato raccontato varie volte. La giornalista de Il Corriere della Sera Monica Colombo è stata ospite del programma Tutti Convocati, parlando di altri retroscena tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

Milan, la disputa tra Allegri e Ibrahimovic

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"Credo che Allegri abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello dai veleni esterni. Nel momento della riunione in cui dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus-Cheek) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte".

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Diatribe che devono scomparire

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Con il Milan che sta rivoluzionando tutto, ci dovrà essere assoluta chiarezza sui ruoli, fin dal primo giorno. Vietato iniziare un'altra stagione con altri dissidi interni o voci che escono fuori da Milanello. In quel modo non si può pretendere che la squadra resti tranquilla e focalizzata sul campo. Soprattutto nel caso del progetto Rangnick, tutti in casa Milan dovranno essere sicuri di lasciare tutto in mano all'attuale commissario tecnico dell'Austria con piena fiducia. Questa è l'unica strada per avere successo: fiducia e una strada unica da seguire.

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