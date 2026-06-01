Il caos societario in casa rossonera continua a far discutere: siamo ormai a giugno e mancano tutte le figure chiave. Cardinale deve ancora decidere chi sarà il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. A parlare della situazione ci ha pensato anche Alessandro Florenzi , che ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic e sulla voglia dei tifosi di rivedere Paolo Maldini alla guida del club. Ecco gli estratti da La Repubblica.

Il parere di Florenzi su Maldini e Ibrahimovic

"Innanzitutto bisogna capire qual è il ruolo di Zlatan, quello che gli si chiede". Parla così l'ex terzino rossonero su Ibrahimovic: "Sa come si sta in campo, come si sta in un gruppo, come si può creare qualcosa di bello e vincente. Se è la scelta corretta lo dirà solo il tempo". Molti tifosi del Milan vorrebbero il ritorno di Paolo Maldini in dirigenza. Ecco il parere di Florenzi: "Secondo lei, se nel 2022 non avessimo vinto lo scudetto le persone avrebbero avuto la stessa opinione del Paolo dirigente? Per me è un illuminato anche in quella veste, uno come Sabatini e Leonardo. Però funziona così: i risultati ti dicono se sei giusto oppure no, nonostante questa cosa non mi piaccia".