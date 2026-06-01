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Catanzaro, l’elogio di Aquilani a Liberali: “Meritava la Nazionale Maggiore”

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Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ha voluto spendere alcune parole su Mattia Liberali, ex calciatore del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con il suo Catanzaro ha sfiorato una vera e propria impresa da leggende nella finale del Play-off contro il Monza, ma Alberto Aquilani, ex calciatore del Milan, punta gli occhi sul futuro del calcio italiano. L'ex rossonero ha voluto, infatti, spendere delle bellissime parole nei confronti di un altro giovane ex rossonero: Mattia Liberali.

Milan, Aquilani su Liberali: "Oggi non ci sono giocatori del genere"

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"Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10. Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale"

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Il giovane classe 2007 ha infatti incantato tutti per la qualità, la personalità e la tecnica cristallina, tanto da spingere il tecnico stesso a fare una riflessione davvero profonda. Nel calcio italiano si parla sempre di quanta fatica c'è nel far giocare i giovani, specialmente con la maglia della Nazionale addosso, ma nel Belpaese manca proprio questo: il coraggio. Sicuramente Liberali avrà l'opportunità, in futuro, di essere convocato dalla selezione Maggiore, ma il momento di iniziare a rifondare è adesso.

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