Il giovane classe 2007 ha infatti incantato tutti per la qualità, la personalità e la tecnica cristallina, tanto da spingere il tecnico stesso a fare una riflessione davvero profonda. Nel calcio italiano si parla sempre di quanta fatica c'è nel far giocare i giovani, specialmente con la maglia della Nazionale addosso, ma nel Belpaese manca proprio questo: il coraggio. Sicuramente Liberali avrà l'opportunità, in futuro, di essere convocato dalla selezione Maggiore, ma il momento di iniziare a rifondare è adesso.