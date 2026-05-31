Rafael Leao ha comunicato ufficialmente il suo volere: l'attaccante del Milan vuole lasciare il campionato italiano in questa sessione di calciomercato. Non sorpreso dalle parole di addio di Leao l'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco le sue parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Rispecchiano alla perfezione il suo recente disimpegno nel Milan. Bastava vederlo in campo. Io credo sia normale per i calciatori attuali muoversi come ha fatto Leao, anche con parole precise e decise". Capello non sa con certezza se dietro le parole di Leao ci sia l'interesse forte di un'altra squadra, ma per 'Don Fabio' è una chiara strategia concordata con gli agenti del portoghese. "Quando un calciatore parla così, ha sempre qualcosa sul tavolo", sottolinea Capello. "Leao è un giocatore di talento, ma non è mai maturato. La mia impressione è che pensasse più ad altre cose che al calcio. Che non fosse molto focalizzato sul campo, insomma".
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Capello sulle parole di Leao: “Quando un calciatore parla così, ha sempre qualcosa sul tavolo”
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando delle parole di addio di Rafael Leao. Ecco gli estratti significativi
La nostra analisi—
La cessione di Leao è forse inevitabile per il momento del Milan: i duri fischi contro l'Udinese hanno dimostrato che anche il rapporto con San Siro è oramai logoro. Il momento della dirigenza rossonera ovviamente non aiuta: ci sta che un giocatore importante voglia cambiare squadra in un momento storico in cui nel Diavolo non ci sono punti di riferimento. Quale potrebbe essere il futuro del portoghese? Forse in Turchia, anche se Leao vorrebbe fare il salto di qualità, magari trovando una squadra in Premier League. Il prezzo di Leao potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, con il Milan che spera in un grande Mondiale del portoghese per poter alzare la sua richiesta.
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