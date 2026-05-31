Rafael Leao ha comunicato ufficialmente il suo volere: l'attaccante del Milan vuole lasciare il campionato italiano in questa sessione di calciomercato. Non sorpreso dalle parole di addio di Leao l'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco le sue parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Rispecchiano alla perfezione il suo recente disimpegno nel Milan. Bastava vederlo in campo. Io credo sia normale per i calciatori attuali muoversi come ha fatto Leao, anche con parole precise e decise". Capello non sa con certezza se dietro le parole di Leao ci sia l'interesse forte di un'altra squadra, ma per 'Don Fabio' è una chiara strategia concordata con gli agenti del portoghese. "Quando un calciatore parla così, ha sempre qualcosa sul tavolo", sottolinea Capello. "Leao è un giocatore di talento, ma non è mai maturato. La mia impressione è che pensasse più ad altre cose che al calcio. Che non fosse molto focalizzato sul campo, insomma".