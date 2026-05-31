Altro episodio che fa discutere—
Il retroscena svelato da Carlo Pellegatti sull'estromissione di Fonseca da parte di Ibrahimovic durante il primo allenamento sottolinea ancora una volta i problemi che sta avendo in queste stagioni il Milan. La squadra non riesce ad avere unità di intenti all'interno del club stesso e questo non aiuta i giocatori che devono scendere in campo. I risultati parlano chiaro con i rossoneri fuori dalla Champions League per due anni consecutivi. Questo retroscena non fa altro che alimentare le critiche e i dubbi sulla società rossonera, in un momento in cui nel Milan non ci sono certezze a cui appoggiarsi.
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