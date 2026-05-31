Il Milan vive un momento di caos: i rossoneri devono ancora trovare le persone giuste per riempire l'organigramma del club e manca ancora un allenatore che prenda il posto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato esonerato dopo aver mancato l'accesso alla Champions League totalizzando 10 punti nelle ultime 10 partite di campionato. Allegri era arrivato dopo la stagione scorsa terminata con l'ottavo posto in Serie A e iniziata con Fonseca. Carlo Pellegatti, durante la puntata straordinaria di Pressing a Riccione, ha parlato di retroscena interessanti che riguardano Allegri e Moncada (leggi qui). Non solo però: il giornalista ha svelato anche un accaduto tra Fonseca, ex allenatore del Milan, e Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Ecco le sue parole.