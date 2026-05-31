Stoccata di Alajbegovic, il Milan ha perso il suo blasone?

La mancata menzione del Milan tra i "top club" in Itala non è passata inosservata ai tifosi rossoneri. Questo apre un profondo dibattito sull'appeal del club, un tempo in grado di attrarre i migliori giocatori e ora snobbato anche dai giovani talenti in rampa di lancio. Non basta più il nome per essere considerato un grande club e i recenti rifiuti di Iraola e Xavi lo dimostrano: servono strategia, ambizione e programmazione, altrimenti il rischio è quello di poter ambire soltanto a calciatori di terza fascia.