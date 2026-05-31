Gianni Rivera, pallone d’oro e leggenda del Milan e del calcio italiano, ha parlato del momento del Milan e del calcio italiano in una breve intervista concessa al sito oggisportnotizie.it. Prima il pensiero su quanto si sta vivendo in casa rossonera: rivoluzione totale da parte del Diavolo, con Allegri esonerato e una dirigenza da ricostruire. La risposta di Rivera è secca: "Dovrebbero tornare in America gli americani". Una frase molto breve, ma molto significativa. Poi l'altra domanda è sui fondi che stanno entrando sempre di più nel calcio italiano, mandando a casa le bandiere come Maldini, Totti e Del Piero. Ecco la risposta di Rivera: "Quello vale per tutti, da qualche anno a questa parte contano di più solo i soldi; chi ha i soldi governa, anche se non ha alcuna idea di cosa sta governando".