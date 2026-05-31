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Rivera secco sulla situazione del Milan: “Dovrebbero tornare in America gli americani”

Rivera secco sulla situazione del Milan: 'Dovrebbero tornare in America gli americani'
Gianni Rivera attacca frontalmente la gestione RedBird del Milan: "Contano solo i soldi". Ecco le parole della bandiera rossonera
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gianni Rivera, pallone d’oro e leggenda del Milan e del calcio italiano, ha parlato del momento del Milan e del calcio italiano in una breve intervista concessa al sito oggisportnotizie.it. Prima il pensiero su quanto si sta vivendo in casa rossonera: rivoluzione totale da parte del Diavolo, con Allegri esonerato e una dirigenza da ricostruire. La risposta di Rivera è secca: "Dovrebbero tornare in America gli americani". Una frase molto breve, ma molto significativa. Poi l'altra domanda è sui fondi che stanno entrando sempre di più nel calcio italiano, mandando a casa le bandiere come Maldini, Totti e Del Piero. Ecco la risposta di Rivera: "Quello vale per tutti, da qualche anno a questa parte contano di più solo i soldi; chi ha i soldi governa, anche se non ha alcuna idea di cosa sta governando".

Le parole significative di Rivera

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Le parole di Gianni Rivera sanno di sfogo sulla situazione attuale del Milan. La squadra rossonera non ha identità in questo momento: siamo a un passo dall'inizio del calciomercato estivo e i rossoneri non sono neanche vicini a chiudere per le posizioni libere in dirigenza e per il prossimo allenatore.

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Questa totale assenza di punti di riferimento rischia di pesare molto sulla prossima stagione del Milan: il Diavolo è già in ritardo con la costruzione della squadra e le voci che arrivano dal mercato non rassicurano i tifosi. Le dichiarazioni di Leao (che ha chiesto di fatto la cessione) gettano ancora più ombra sul futuro dei rossoneri, che in questo momento è difficile da inquadrare. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire la strada che verrà intrapresa dalla società.

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