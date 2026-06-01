Intervistato dalla Gazzetta, l'ex arbitro Calvarese ha voluto parlare di quel Sassuolo-Milan e del doppio tocco di Bacca...

A distanza di anni, la ferita nel cuore di tutti è ancora aperta. GianPaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di uno degli episodi più dubbi e discussi degli ultimi anni in Serie A: il calcio di rigore di Bacca in Sassuolo-Milan.