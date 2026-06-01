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Calvarese: “Di errori ne ho fatti tanti, come la scelta su Bacca in Sassuolo-Milan”

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Intervistato dalla Gazzetta, l'ex arbitro Calvarese ha voluto parlare di quel Sassuolo-Milan e del doppio tocco di Bacca...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A distanza di anni, la ferita nel cuore di tutti è ancora aperta. GianPaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di uno degli episodi più dubbi e discussi degli ultimi anni in Serie A: il calcio di rigore di Bacca in Sassuolo-Milan.

Milan, Calvarese: "L'errore in Sassuolo-Milan..."

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Durante quel match, l'allora attaccante rossonero scivolò al momento della battuta del penalty, calciando il rigore con il piede destro prima e poi, per sbaglio, con il sinistro. 'Un doppio' tocco involontario che, secondo il regolamento, sarebbe dovuto essere 'punito' con un calcio di punizione a favore dei neroverdi. Ma in campo tutto andò diversamente:

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 "Di errori ne ho fatti, come in Sassuolo-Milan con Bacca. Batte il rigore, doppio tocco, no lo vedo perché focalizzato sul portiere. Dalle proteste capisco che qualcosa non è girato, persi la battuta perché guardavo il portiere. Potevo vedere meglio. Chiedo all'addizionale subito, chiedo al quarto uomo. La responsabilità è mia, dalle proteste genuine enormi avevo capito. Sono stato tentato, poi per le proteste vado a cambiare decisioni, e se poi avevo sbagliato? Dovevo avere una linea tecnica. Non puoi cambiare idea dalle proteste, poi rivedendolo era palese. Da un errore del genere riparti dopo mesi".

Le parole di Calvarese, a distanza di anni, fanno ancora rumore. Il blackout visivo conferma ancora una volta l'importanza del VAR: l'arbitro avrebbe potuto rivedere il rigore per poi effettuare le giuste 'riparazioni'. La partita del Mapei, poi, finì proprio 1-0 per i rossoneri, tra molte, moltissime polemiche.

 

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