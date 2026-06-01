"Di errori ne ho fatti, come in Sassuolo-Milan con Bacca. Batte il rigore, doppio tocco, no lo vedo perché focalizzato sul portiere. Dalle proteste capisco che qualcosa non è girato, persi la battuta perché guardavo il portiere. Potevo vedere meglio. Chiedo all'addizionale subito, chiedo al quarto uomo. La responsabilità è mia, dalle proteste genuine enormi avevo capito. Sono stato tentato, poi per le proteste vado a cambiare decisioni, e se poi avevo sbagliato? Dovevo avere una linea tecnica. Non puoi cambiare idea dalle proteste, poi rivedendolo era palese. Da un errore del genere riparti dopo mesi".
Le parole di Calvarese, a distanza di anni, fanno ancora rumore. Il blackout visivo conferma ancora una volta l'importanza del VAR: l'arbitro avrebbe potuto rivedere il rigore per poi effettuare le giuste 'riparazioni'. La partita del Mapei, poi, finì proprio 1-0 per i rossoneri, tra molte, moltissime polemiche.
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