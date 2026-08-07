Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase caldissima. Dopo aver visto sfumare tre obiettivi di primo piano per la trequarti come Kōnstantinos Karetsas (finito al Borussia Dortmund), Kerim Alajbegović (Juventus) e Franco Mastantuono (Fiorentina), la dirigenza rossonera è a caccia del tassello ideale per completare lo scacchiere tattico di Rúben Amorim.

Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Darío Osorio

Matías Soulé (Roma)

(Roma) Ethan Nwaneri (Arsenal)

(Arsenal) Brahim Díaz (Real Madrid)

Collocazione tattica e caratteristiche nel 3-4-2-1 di Amorim

Come riportato oggi in edicola da Il Corriere dello Sport e Tuttosport, per il ruolo di trequartista torna prepotentemente d'attualità il profilo di. Il talento cileno classe 2004 si aggiunge a una lista di candidati autorevoli che include:Osorio rappresenta un profilo ideale per la nuova identità tattica del Diavolo. Il classe 2004 è un calciatore versatile: può agire sia come esterno a tutta fascia sia come. Questa seconda posizione è cruciale nel, poiché permetterebbe al cileno di accentrarsi e sfruttare il suo mancino naturale. Dotato di grande tecnica, rapidità e un ottimo tiro dalla distanza, Osorio garantirebbe quel cambio di passo necessario per la nuova stagione.

Non si tratta di un volto nuovo per gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi. Già nel 2023, quando militava nell'Universidad de Chile, il Milan fu a un passo dal chiudere l'operazione per 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore si trasferì poi ai danesi del Midtjylland, club in cui milita tuttora e con cui ha trovato una definitiva consacrazione internazionale.

Prezzo, vincoli contrattuali e il piano cessioni del Milan

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La strategia di Via Aldo Rossi: prima di affondare il colpo e sedersi al tavolo delle trattative con il Midtjylland, il Milan deve dare priorità alle uscite. Sono almeno 7-8 gli elementi dell'attuale organico che dovranno essere ceduti nei prossimi venti giorni per sfoltire la rosa e finanziare i nuovi innesti.

Il giocatore - 121 presenze, con 27 e gol 17 assist in tre anni in Danimarca - è legato al club scandinavo da un contratto valido fino al. La sua valutazione di mercato ha subito un'importante impennata e oggi oscilla tra i

Una volta completate le cessioni, il Milan si concentrerà sui tre colpi finali richiesti dal tecnico: oltre al trequartista, si valuta lo svincolato Raphaël Guerreiro per la fascia e il portoghese Gonçalo Inácio per la difesa.