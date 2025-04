Su allenatore e direttore sportivo: "Da quello che mi risulta ad oggi Allegri non ha detto che andrà al Milan, non ho conferme riguardo a queste notizie. Tare non è ancora stato contattato. Di D'Amico non so nulla, anche se in quel caso bisogna contattare la famiglia Percassi o Pagliuca. Non verrà contattato nessuno in settimana perché Furlani è in viaggio per Miami. Mi hanno detto che fino a venerdì non ci saranno sviluppi in questo senso".