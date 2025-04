Milan, Pellegatti punge: “Vedremo chi avrà più trofei tra noi e l’Inter …”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Pressing', trasmissione in onda su 'Italia Uno', canale del gruppo 'Mediaset', soffermandosi sul Milan e sul confronto con l'Inter al termine della stagione. In particolare, in una discussione con il collega Fabrizio Biasin, ha sottolineato come il discorso sul Triplete derivi più che altro dai quotidiani, dove a giorni alterni si legge di questo obiettivo nerazzurro. Allo stesso tempo ha rimandato il conto dei titoli a fine annata. Ecco, dunque, le sue parole in merito.