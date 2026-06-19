Milan, l'occasione d'oro arriva dal Manchester City: Kovačić sul mercato

Il Milan continua a cercare profili interessanti per rinforzare la propria rosa. Servono giocatori forti, pronti ed esperti anche con il calcio europeo e internazionale. C'è una suggestione molto interessante per il Diavolo che porta direttamente alla Premier League: secondo quanto rivelato da SportsBoom, il Manchester City sarebbe pronto a cedere Mateo Kovačić nella prossima sessione di mercato estiva. I citizens vorrebbero ringiovanire la rosa e il croato potrebbe essere sacrificato. La richiesta potrebbe essere bassa: si parla di 15-20 milioni di euro. Un prezzo relativamente basso per la caratura del giocatore.

Calciomercato Milan, occhio alla grande occasione Kovačić

La stagione dell'ex Inter è stata complessa soprattutto a livello di infortuni: un intervento al polso e i problemi al tendine d'Achille gli hanno fatto saltare tantissime partite, infatti ha giocato pochissimo (4 presenze in Premier League). Classe 1994, ha faticato a ritrovare il ritmo ad alta intensità visti i problemi importanti avuti in stagione.

Ci sono tante altre squadre importanti interessate a Kovačić: Arabia Saudita (Al-Nassr e Al-Ahli) e Turchia (Fenerbahçe e Beşiktaş). La dirigenza del Milan dovrà quindi battere una competizione importante, specialmente a livello economico. Per dare un contesto sull'esperienza del croato (dati Transfermarkt):

78 presenze in Champions League (con 6 gol e 3 assist).

in Champions League (con 6 gol e 3 assist). 207 presenze in Premier League.

in Premier League. 80 presenze in Serie A.

Focus Pianeta Milan: ecco perché sarebbe un grande colpo