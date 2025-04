Milan, D’Amico bloccato! Tare: plusvalenze e reti. E l’allenatore…

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Tony D’Amico sarebbe destinato a restare all’Atalanta perché Pagliuca e la famiglia Percassi non vorrebbero perderlo. Per questo, il Milan dovrebbe guardarsi intorno e cercare una nuova opzione per il ruolo di direttore sportivo del futuro. Si sono fatte tante voci sulla possibile figura da inserire nell'organigramma rossonero a partire dalla prossima stagione. Secondo la rosea in edicola, i candidati sarebbero tre. Il quotidiano parla dei colpi fatti da ognuno di loro. Ecco perché Igli Tare è un possibile candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

Milan, Tare con Allegri o Conte? D'Amico destinato a...

Come ricorda la rosea, Tare è stato dirigente della Lazio per quindici stagioni e ha vinto tre volte la Coppa Italia e tre la Supercoppa italiana. Il suo principale colpo resta Sergej Milinkovic Savic, prelevato dal Gent per 10 milioni e rivenduto all'Al Hilal per 40. Nella Lazio di oggi ci sono ancora i suoi colpi, come Zaccagni, Gila e Lazzari, ma fiori all'occhiello sono pure Immobile e Luis Alberto. Poi ci sono plusvalenze importanti come Biglia, Candreva, Felipe Anderson, Hoedt e Correa. Tare ha un'importante rete di collaboratori con i quali trova i giovani in giro per l'Europa. Tra gli allenatori stimerebbe parecchio Allegri e Conte.