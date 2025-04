Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Giorgio Furlani sarà da oggi a Miami per incontrare MSC Crociere, Official Sleeve Partner dei rossoneri. Come ricorda il quotidiano, il Milan ricava circa cinque milioni di euro a stagione, tra le più redditizie cifre in Serie A per lo sponsor di manica. L'occasione del viaggio negli USA potrebbe anche coincidere in un nuovo incontro con Cardinale. Per questo si dovrebbe interrompere il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan.