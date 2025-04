Calciomercato Milan, Maignan a rischio: quattro 'eredi'. A sorpresa spunta...

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il Milan e Maignan non hanno ancora fissato un incontro per la firma del rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il club avrebbe riflettuto e offerto al ribasso. Ora siamo al prendere o lasciare: ovvero ingaggio da quattro milioni e mezzo netti fino al 2028 o al 2029. E una risposta dovrebbe arrivare a breve perché il Diavolo non può permettersi di tenere Maignan in scadenza e poi di perderlo a zero nell’estate 2026. se non ci sarà l'accordo, infatti, il portiere dovrebbe essere venduto. In quel caso, via al toto nome per prendere il suo posto. Ecco i nomi de la rosea. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>